«الهجرة»: تكامل الجهود بين الوزارات والمؤسسات المعنية لتلبية احتياجات المصريين بالخارج

استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفير محمد أبو الخير مساعد وزير الخارجية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية والمرشح لتولي منصب القنصل العام لمصر في إنجلترا، بحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، وذلك لبحث سبل التعاون في الملفات المشتركة.

الرد على استفسارات المواطنين في الخارج

في بداية اللقاء، رحبت سها جندي بالسفير محمد أبو الخير، وأشادت بالتعاون المستدام والرئيسي مع وزارة الخارجية والتنسيق المستمر مع القطاع القنصلي وجميع بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج والسفارات، مشيرة إلى تكامل الجهود مع الوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية لتلبية احتياجات المصريين بالخارج كل في مجاله، وهو ما يجري من جهود الرد على استفسارات المواطنين في عدة دول والتي تتركز أغلبها في مجالات التأمينات والتعليم العالي والتربية والتعليم والجوازات والسجل المدني والتجنيد والاستثمار وغيرها من القضايا ذات الاهتمام.

واتفقت وزيرة الهجرة على التنسيق مع السفير شريف كامل السفير المصري بإنجلترا، ومع السفير محمد أبو الخير بصفته قنصل مصر العام لدى إنجلترا، من أجل ترتيب لقاء مع الجاليات المصرية في إنجلترا واسكتلندا وآيرلندا الشمالية ضمن مبادرة «ساعة مع الوزيرة»؛ للاستماع إلى مقترحاتهم واستفساراتهم والرد عليها ودراسة تلبية احتياجاتهم، وطالبت بتشجيع العلماء والخبراء المصريين في هذه الدول على التسجيل في قاعدة بيانات مؤسسة مصر تستطيع لإدماجهم في عملية التنمية الوطنية وتحقيق أقصى استفادة من كفاءتهم وخبراتهم والاستعانة بهم في اختيار مرشحين لمبادرة «مصر بداية الطريق»، مضيفة أن تلك الدول المذكورة بها أيضا عدد من الأطباء المصريين في مختلف التخصصات ولديهم خبرة واسعة ويبدون دوما استعدادهم لخدمة وطنهم في مجال الرعاية الصحية.

تطبيق حزم المزايا والتيسيرات للمصريين بالخارج

وفي نفس السياق، استعرضت الوزيرة الخطط قصيرة وطويلة الأجل التي أعدتها سيادتها لتطبيق حزم المزايا والتيسيرات للمصريين بالخارج التي تقوم وزارة الهجرة بإعدادها بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية، وبدأت نتائجها بإصدار قرار وزير التربية والتعليم للتيسير على أبنائنا بالخارج بعقد امتحان على فصلين دراسين، وكذلك الإعلان عن عروض تحفيزية خاصة للمصريين في الخارج في قطاعات الطيران والإسكان والاستثمار، ولفتت إلى أن تلك العروض سيتم تضمينها جميعا في مكان واحد وهو التطبيق الإلكتروني الجاري إعداده بالتعاون مع وزارة الاتصالات، والذي سيتضمن كافة المحفزات المخصصة لهم.

كما أشارت السفيرة سها جندي إلى أنه من بين التوصيات التي خرج بها المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج، إنشاء شركة مساهمة مصرية من أجل استثمار المصريين بالخارج في المشروعات القومية الكبرى أو استثمار أموالهم فيها وإيجاد مزايا تشجعهم على تحويل مدخراتهم إلى مصر، لافتة إلى اهتمام رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بهذه التوصية وقرر اعتمادها ووجه بالتنسيق والتعاون بين وزارة الهجرة والجهات الحكومية المعنية للبدء في تنفيذها، منوهة بأهمية متابعة المواطنين بالخارج الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث يتم نشر كافة الفعاليات والحزم التحفيزية المتتالية التي تلبي احتياجات مواطنينا بالخارج.

من جانبه، أعرب السفير محمد أبو الخير، عن بالغ امتنانه للقاء السفيرة سها جندي، وقدم لسيادتها خالص التهنئة على توليها حقيبة وزارة الهجرة ومتمنيا لها دوام النجاح والتوفيق، مبديا استعداده لاستمرار التنسيق والتعاون؛ لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لصالح رعاية مواطنينا المصريين في الخارج بكافة شرائحهم وتحقيق مطالبهم.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تنسيق الجهود في مجال الاستفادة بالخبراء والعلماء المصريين في إنجلترا، وتعزيز التواصل المصريين بالخارج في الوطن.