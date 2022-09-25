التنسيقية في أسبوع: إنهاء إجراءات إنشاء مستشفى بالمقطم ولقاء مع وزيرة الهجرة

استعرض برنامج «التنسيقية في أسبوع» أبرز جهود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على مدار الأسبوع الماضي، التي بدأت بلقاء وفد التنسيقية بالدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني؛ لمعرفة خطة العام الدراسي الجديد وتصورات الوزارة حول العملية التعليمة، وأشاد «حجازي» بالتنسيقية لاهتمامها بملف التعليم كونه القضية الأهم لدى الأسرة المصرية.

لقاء عضو البرلمان الأوروبي

وأوضح الإعلامي أحمد عبد الصمد، خلال تقديمه برنامج «التنسيقية في أسبوع» المذاع على منصات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على مواقع التواصل الاجتماعي، أن وفد التنسيقية استقبل عضوا من البرلمان الأوروبي عن حزب الشعب الأوروبي، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وتناول اللقاء مناقشة تقارير حقوق الإنسان الصادرة عن منظمات أوروبية وافتقادها للدقة الموضوعية.

المشاركة في ورش عمل مشكلات المياه

وشارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في ورشة عمل تحت عنوان الطريق إلى الجمهورية الجديدة برعاية مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة في محافظة الشرقية، وتحدث المشاركون عن أهمية التحديات المائية التي تواجهها الدولة المصرية، وجهود الدولة في تعظيم الاستفادة من المياه، واستبدال المحاصيل بالأعلى في الإنتاجية والأقل استهلاكا للمياه.

البرنامج التدريبي الرابع للقيادات الإفريقية

كما شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في البرنامج التدريبي الرابع للقيادات الأفريقية حول التغير المناخي، والمنقعد في المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بمشاركة العديد من القيادات النسائية الأفريقية في وزارات البيئة والصحة وممثلي مكاتب رئاسة الوزراء.

لقاء مع وزيرة الهجرة

والتقى النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة لشؤون الهجرة المصريين بالخارج، لبحث التعاون والتنسيق مع أعضاء البرلمان بشأن ملفات عمل الوزارة، وثمنت وزيرة الهجرة جهود التنسيقية والتعاون في التمكين للشباب المصري، لتؤكد أن التنسيقية جيل جديد من نسيج المجتمع المصري يدرك مسؤولياته تجاه الوطن، وتفتح قنوات اتصال مباشرة بين الشباب والدولة.

إنشاء مستشفى عام في المقطم بدعم من التنسيقية

ونجح النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في إنهاء إجراءات إنشاء مستشفى عام في منطقة المقطم، وهو الخبر الذي ينتظره أهالي المقطم منذ سنوات، وحصل نجاتي على موافقة المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة على تخصيص قطعة أرض لوزارة الصحة لبناء المستشفى العام.