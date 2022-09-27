وزيرة الهجرة: ندرس تقديم تسهيلات للمصريين بالخارج في تذاكر الطيران

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الوزارة تدرس في الوقت الحالي منح تسهيلات للمصريين بالخارج في تذاكر الطيران السنوية، وذلك لتشجيعهم على استقلال طائرات الشركة الوطنية، مؤكدة أنها تعمل منذ توليها مسؤولية وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج على مساعدتهم بمنحهم امتيازات تشجعهم على الإسهام بزيادة تحويلات العملة الصعبة إلى مصر.

هناك نوعان من الطيران في العالم

وأضافت «جندي»، خلال مداخلة في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، أن هناك نوعين من الطيران في العالم؛ أحدهما رخيص الثمن لكن دون تقديم خدمات عديدة، ويجري تفعيل هذه الأمور بعد الدراسة، إذ أن الطيران الوطني يكون به خدمة أفضل وهي مساعدة الراكب على الوصول للدولة الأم بخط مباشر دون الاستعانة بأي محطات انتظار «ترانزيت»، موضحة في الوقت ذاته، أن وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج تروج لهذه الامتيازات بشكل مباشر وآخر غير مباشر؛ منها الترويج عن طريق السفارات المصرية بالخارج من خلال البعثات الدبلوماسية، والجروبات الخاصة بالجاليات المصرية في الخارج.

إدخال العملة الصعبة في مختلف المجالات

وأوضحت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنها تدرس هذا المقترح الخاص بتخفيض تذاكر الطيران كخطوة من الوزارة لدعم أسر المصريين في الخارج في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع، وفي نفس الوقت الوزارة ترغب في أن يتحمس المصريون في الخارج من أجل إدخال العملة الصعبة بمختلف المجالات: «نسعى بالتعاون مع الجهات المختلفة لتحقيق محفزات للمصريين العاملين في الخارج».