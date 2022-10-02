«إسكان السويس»: الوحدات المطروحة مؤخرا خاصة بحالات الزواج الحديث فقط

أعلنت مديرية الإسكان بمحافظة السويس، أن الإسكان الاجتماعي الوارد في كراسة الشروط الصادرة عن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، خاصة بحالات الزواج الحديث فقط وليست مطروحة للعوام، وليس لها علاقة بإسكان لكل المصريين.

طرح 800 وحدة سكنية

وأصدرت مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة السويس، بياناً تم نشره على صفحة المحافظة، على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه إن كراسات الشروط التي تم طرحها بمكاتب البريد بالمحافظة تخص حالات الزواج الحديث فقط والمخصص لها عدد 800 وحدة سكنية بمناطق مختلفة من زواج 2001 إلى 2006 عادي ومتخلفين الذين سبق وأن تقدموا لهذا المشروع في حينه «وأنه لم يتم طرح كراسات الشروط الخاصة بسكن لكل المصريين حتى تاريخه».

كراسة الشروط الخاصة بالإسكان الاجتماعي

وكانت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، قد أصدرت، كراسة الشروط الخاصة بالإسكان الاجتماعي، وأعلنت من خلاله جميع الشروط الخاصة، بالتقدم للحصول على وحدة سكنية، من مشروع الإسكان الاجتماعي، بمختلف المحافظات ومنها محافظة السويس، مما دفع العديد من انتظار صدور كراسة الشروط لشرائها والتقدم بطلب الحصول على وحدة سكنية لذا أصدرت مديرية الإسكان هذا البيان لتوضيح الأمر.