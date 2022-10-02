خبيرة مصرفية: اجتماع الرئيس بمحافظ «المركزي» يؤكد الاهتمام بتلبية احتياجات المستوردين

ثمنت سهر الدماطي الخبيرة الاقتصادية، ونائب رئيس بنك مصر السابق، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على الإلمام بكل مستجدات السياسة النقدية والاقتصادية والمالية الدولة.

الرئيس يتابع كل كبيرة وصغيرة

وقالت «الدماطي» في تصريحات لـ«الوطن»، إن لقاء الرئيس بمحافظ البنك المركزي، بعد أقل نحو شهر من توليه مقاليد منصبه، تبرهن على أن الرئيس يتابع كل كبيرة وصغيرة، فيما يخص الملف الاقتصادي، خصوصا في تلك الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعصف بالعالم، وبالتالي تتأثر بها مصر باعتبارها جزء من العالم.

وأضافت أن الفترة الماضية، شهدت تأثر عدد كبير من المستوردين، بسبب تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى نقص العملة متوقعة أن الرئيس طالب خلال اللقاء بالمحافظ، بتلبية طلبات المستوردين بشكل عاجل.

الرئيس يجتمع مع مدبولي ومحافظ البنك المركزي

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي.

واستعرض حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، أبرز مؤشرات الوضع الاقتصادي العالمي، وقرارات وإجراءات البنوك المركزية بكبرى الدول الاقتصادية على مستوى العالم مؤخرا، وذلك للتعامل مع التداعيات والتطورات الاقتصادية الحادة، في ظل الظروف الدولية الراهنة من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، وما يستتبع ذلك من تغيرات مستمرة في السياسات النقدية العالمية للموائمة مع تداعيات تلك الأزمة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات السياسة النقدية وأداء القطاع المصرفي بالدولة.