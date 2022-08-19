عضوة بـ«النواب»: ننتظر من حسن عبدالله سياسات مالية قادرة على التعامل مع التحديات

تقدمت النائبة عفاف زهران، عضو مجلس النواب، بالتهنئة لـ حسن عبدالله على تعيينه قائما بأعمال محافظ البنك المركزي، مشيرةً إلى أن القرار إحدى خطوات التغيير التي تشهدها الحكومة المصرية بعد التغيير الوزاري الأخير والذي شمل 13 وزارة، والتي كانت ضرورة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم الآن.

زهران: يجب أن تضع سياسات البنك المركزي في ظل القيادة الجديدة

وأضافت النائبة عفاف زهران، في تصريحات لها، اليوم الجمعة: «ننتظر من القائم بأعمال البنك المركزي سياسات مالية قادرة على التعامل مع ما تشهده مصر من تحديات اقتصادية وما يشهده العالم من أزمة وتقلبات اقتصادية ومالية ضخمة».

وتابعت عضو مجلس النواب: «يجب أن تضع سياسات البنك المركزي، في ظل القيادة الجديدة، مع سياسات الحكومة بعد ضخ دماء جديدة، مصلحة المواطن ومصلحة الاقتصاد المصري كهدف لا تحيد عنه السلطة التنفيذية في المرحلة المقبلة».

السيسي يعين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، الخميس، قراراً جمهورياً بتعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي.

والتقى الرئيس السيسي بـ حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، أمس، الخميس، حيث أكد خلال اللقاء على ضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية.

كما شدد، خلال اللقاء مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، على ضرورة العمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار.