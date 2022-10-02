يواصل سعر الدولار اليوم 2 أكتوبر 2022 في بنك مصر، ارتفاعا طفيفا، ونفس الارتفاع يشهده سعر صرفه في عدد كبير من البنوك المصرية والأجنبية العاملة داخل مصر، مقابل الجنيه، وهذا يمثل عامل جذب ومتابعة مستمرة من جانب رجال الاقتصاد، والمستثمرين المصريين والعرب العاملين في الأسواق المحلية المصرية، والذين يعتمدون بشكل كبير على الدولار فى العمليات التجارية مع الدول الأوربية المختلفة.

ومن خلال التقرير التالي، ترصد «الوطن» سعر الدولار اليوم 2 أكتوبر 2022 في بنك مصر مقابل الجنيه المصري، وسعر صرفه أيضا بالبنوك المصرية والعربية، وذلك من خلال بداية التعاملات اليومية.

سعر الدولار اليوم 2 أكتوبر 2022 في بنك مصر

سعر الدولار اليوم 2 أكتوبر 2022 في بنك مصر، مع بداية التعاملات المصرفية الصباحية، وصل إلى 19.51 جنيه للشراء و19.57 جنيه للبيع.

وداخل البنك المركزي، حيث سجل سعر صرفه مقابل الجنيه ، بنحو 19.49 جنيه للشراء و19.60 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري، بلغ سعره اليوم 2 أكتوبر مقابل الجنيه 19.48 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع.

بينما جاء سعر الدولار اليوم ضمن بداية التعاملات في بنك قناة السويس 19.49 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع، وفى داخل معاملات بنك الإسكندرية، بلغ صرف الدولار اليوم 19.54 جنيه للشراء و19.59 جنيه للبيع.

وفي بنك CIB، بلغ سعر الدولار 19.53 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع، وفي بنك المصرف المتحد 19.53 جنيه بالنسبة لعمليات الشراء ونحو 19.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

وفي سياق آخر، بلغ سعر الريال السعودي اليوم الأحد داخل بنكي مصر والأهلي، 5.17 جنيه للشراء و5.20 جنيه للبيع، وداخل البنك المركزي المصري سجل سعر الريال السعودي اليوم، 5.18 جنيه للشراء و5.21 جنيه للبيع.