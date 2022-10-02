في ذكرى حرب أكتوبر.. القوات المسلحة: المشير أحمد إسماعيل أحد أبرز عسكريي القرن الـ20

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، فيلماً تسجيلياً من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة في ذكرى حرب أكتوبر عن المشير أحمد إسماعيل علي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الحربية خلال حرب أكتوبر المجيدة، وصفته خلاله بأنه أحد أهم القادة العسكريين في القرن العشرين.

وأوضحت القوات المسلحة، في الفيديو الذي نشرته بالتزامن مع احتفالات مصر والقوات المسلحة في ذكرى حرب أكتوبر، أن المشير أحمد إسماعيل علي، هو المشرف على التخطيط للحرب، وأنه حقق التعاون الكامل مع الجيش السوري، لشن الحرب على جبهتين في وقت واحد، حتى أدار حرب أكتوبر المجيدة حتى وقف إطلاق النار.

ولفتت إلى أن المشير أحمد إسماعيل علي، تخرج في الكلية الحربية ضابطاً بسلاح المشاة في 1938، وعمل قائد لسرية مشاه في حرب فلسطين 1948، ثم قاد لواء 3 مشاة في القنطرة شرق في 1956، كما تولى مهمة استلام بورسعيد بعد الانسحاب البريطاني في 1956.

مسيرة المشير أحمد إسماعيل

وأشارت القوات المسلحة إلى أن المشير أحمد إسماعيل عمل قائداً لقوات الجبهة الشرقية عقب حرب يونيو 1967، وتم تكليفه باستعادة الكفاءة القتالية وبناء الدفاعات، ثم عين رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، وتولى منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة عقب استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض، واختاره الرئيس السادات ليرأس جهاز المخابرات العامة في مايو 1971، ثم عيَّن وزيراً للحربية في أكتوبر 1972.

وتضمن الفيلم القصير الذي أعدته القوات المسلحة عن المشير أحمد إسماعيل، في ذكرى حرب أكتوبر، كلمة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث قال أثناء تواجده في البرلمان عقب نصر أكتوبر المجيد: «إن الواجب يقتضينا أن نسجل من هنا، وباسم هذا الشعب وباسم هذه الأمة، نجدد ثقتنا المطلقة في قواتنا القوات المسلحة وقياداتها التي خططت».

كما تضمن الفيديو كلمة من المشير أحمد إسماعيل علي، قال فيها: «أعاهد الله والوطن أن أبذل واضحي إلى غاية المدى حتى نحقق الهدف».

حصل المشير البطل على وسام نجمة الشرف العسكرية دور الفذ من جيش مصر

وحصل المشير البطل على وسام نجمة الشرف العسكرية دور الفذ من جيش مصر نحو تحقيق المعجزة، ورحل عن عالمنا في 25 ديسمبر 1974، بعد أن قلده التاريخ العسكري كرمز من رموز مصر العظام وأحد أهم القادة العسكريين في القرن العشرين.