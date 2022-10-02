زعيمة حزب أخوة إيطاليا ترد على تهنئة الرئيس السيسي: مستعدون للتعاون مع مصر

أعربت جورجيا ميلوني، زعيمة حزب أخوة إيطاليا، الفائز في الانتخابات العامة بإيطاليا، عن شكرها وامتنانها لتهنئة الرئيس السيسي لها أمس.

وأكدت ميلوني، استعداد إيطاليا للتعاون المشترك ودعم العلاقات الثنائية مع مصر خاصة في قطاعات أمن الطاقة وقضايا الشرق الأوسط، واستقرار حوض المتوسط فضلا عن ملف حرية الأديان.

جاء رد ميلوني عبر تغريدة شخصية لها، تعليقا على ما نشرته صفحة المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية.