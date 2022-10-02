التنمية المحلية: الرئيس السيسي يتابع استعدادات مؤتمر المناخ أولا بأول

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية، إن وزير التنمية أكد الاهتمام الذي توليه كل الوزارات والهيئات والجهات المعنية للتجهيزات الخاصة بمؤتمر المناخ، خصوصا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء، يتابعون باستمرار الاستعدادات أولا بأول من خلال اللجنة العليا المعنية بالتحضير للمؤتمر، مشيرا إلى أن التنمية المحلية، تهتم بما يتعلق بالنقل المستدام.

210 أتوبيسات يعملون بالغاز الطبيعي والكهرباء

أضاف المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية خلال مداخلة هاتفية على شاشة «dmc»، أنه يوجد عدد 210 أتوبيسات، منهم 100 أتوبيس يعملوا بالغاز الطبيعي، سيتم نقلهم لشرم الشيخ، و110 أتوبيسات يعملوا بالكهرباء بالتعاون مع الإنتاج الحربي ووزارة النقل، وإحدى الشركات المصرية، والهدف من كل ذلك العمل على تذليل المعوقات الخاصة بهذا الملف، هذا بجانب أن الأتوبيسات المستخدمة لنقل فعاليات المنتدى، سيكون جرى استلامها من الإنتاج وتركيب الحاويات البصرية من جانب إحدى الشركات وزارة النقل، تمهيدا لنقلها لمدينة شرم الشيخ، وكذلك توفير الأطقم الفنية من الأتوبيسات من سائقين ومهندسين ومشرفين.

وزير التنمية المحلية يؤكد الالتزام بالبرنامج الزمني للاستعداد لـ«كوب 27»

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية، أنه يجرِ توفير وحدات لشحن الأتوبييسات والمحطات الخاصة بالتموين بالغاز الطبيعي، إذ أكد الوزير، على الالتزام بالبرنامج الزمني والخطة المحددة لكل الجهات المشاركة، بهذا الملف المهم والحفاظ على مدينة شرم الشيخ كمدينة خضراء.