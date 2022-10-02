مبادرات التشجير في بر مصر.. أهمية بيئية واقتصادية: «صحتكم بالدنيا»

لا تدخر الدولة جهدا في محاربة كل ما يؤرق المواطن العادي، بل وما يؤثر بالتبعية على العالم أيضا، فاجتمع مجلس الوزراء أغسطس الماضي واضعا استراتيجية شاملة لتنفيذ المبادرة الرئاسية للتشجير وزراعة 100 مليون شجرة، وهو ما تحمله الدولة على كاهلها لمواجهة الأوضاع المناخية في العالم في الوقت الذي تتجهز فيه مصر لاستضافة قمة المناخ، والتي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل.

كيفية عمل المبادرة

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، شدد في هذا الاجتماع على إعداد خطة واضحة لتشجير المحاور والطرق الجديدة، أو تلك التي يتم رفع كفاءتها بالمحافظات، مع مراعاة ضرورة أن يكون هناك كود ملائم لنوعية الأشجار التي سيتم زراعتها.

وكذلك ضرورة توافر الشتلات، والربط مع شبكات الري كما تكلف كل محافظة بتحديد المحاور التي سيجري تشجيرها، وكذلك المناطق التي تصلح لتكون حدائق ومتنزهات ورئة خضراء بكل محافظة.

حدد وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع 9900 موقع في المحافظات تصل مساحتها الإجمالية إلى 6600 فدان على مستوى الجمهورية تصلح لتكون غابات شجرية، أو حدائق، موضحا أن هناك تعاونا بين المحافظات والمجتمع المدني في هذا الملف.

أهمية المبادرة

الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حددت الأهداف الرئيسية للمبادرة، خلال اجتماع مجلس الوزراء في عدة نقاط، وهي:

- مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية.

- تحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري.

- وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار.

- تحسين الصحة العامة للمواطنين.

- عوائد اقتصادية كبيرة خصوصا بعد زراعة نوعيات من الأشجار ذات عائد اقتصادي، سواء أشجار مثمرة مثل الزيتون، أو أشجار خشبية، أو أشجار أخرى ذات عائد اقتصادي.

- عوائد اجتماعية تستهدف الدولة من خلالها مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء.

- امتصاص الملوثات والأدخنة، مما ينعكس إيجابا على الصحة العامة للمواطنين.

- عوائد بيئية متمثلة بشكل أساسي في خفض انبعاثات الاحتباس الحراري وتحسين نوعية الهواء.

برامج التشجير التابعة لوزارة البيئة

حددت وزيرة البيئة عددا من المبادرات الخاصة بالتشجير التي تقوم عليها الوزارة وهي:

- التشجير من خلال دعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

- برنامج تشجير المناطق الأكثر تلوثا.

- برنامج تشجير الطرق الرئيسية، وإنشاء المشاتل بالمحافظات.

- برنامج الدعم بالأشجار بالمدارس، والجامعات، والمعاهد، والأحياء، والوحدات المحلية، ومراكز الشباب، وغيرها.