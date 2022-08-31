محافظ كفر الشيخ يوجه بتذليل العقبات أمام استمرار أعمال التشجير

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة كفر الشيخ، جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والجهود المصرية في ملف المناخ، وبالتزامن مع الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ cop27، وتستضيفها مصر في نوفمبر المقبل.

وشهد حي غرب مدينة كفر الشيخ، أعمال زراعة الأشجار بكورنيش صبري القاضي ومنطقة أبراج الربيع ضمن مبادرة زراعة مليون شجرة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

زراعة الأشجار بعدد من مراكز المحافظة

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه جرى تشجير وزراعة الأشجار بعدد من مراكز المحافظة، وجاري زراعتها ببقية المراكز بشكل يومي، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة والتي تحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار الجهود المصرية في ملف تغير المناخ بالتزامن مع الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ Cop 27، تنفيذاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية استراتيجية مصر 2030.

تذليل العقبات أمام استمرار تنفيذ الخطة

وأضاف المحافظ، أنه وجه بتقديم كافة سُبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات أمام استمرار تنفيذ الخطة الموضوعة بالمراكز والأحياء، وتسخير الإمكانيات لدعم وتعظيم الاستفادة من تلك المبادرة، وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين خاصة مع الاهتمام الذي يوليه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام أمنة، وزير التنمية المحلية.

تشجير وزراعة جانبي الطرق السريعة

أوضح أن المبادرة تستهدف تشجير وزراعة جانبي الطرق السريعة والمحاور الرئيسية والميادين والشوارع، لزيادة الرئة الخضراء في المدن العمرانية المختلفة والتي تم رفع كفاءتها وتطويرها على أن اختيار المواقع وأنواع الأشجار بالتنسيق مع مسؤولي وزارة الزراعة، بالإضافة لاستغلال المشاتل التابعة لمجالس المدن لتكون حدائق مركزية، مشيراً إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية وذات الصلة سواء الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتفعيل المشاركة المجتمعية وتنفيذ حملات وفعاليات للتشجير مع اختيار المناطق التي تصلح لتكون حدائق ومتنزهات خضراء بالمدن لتصبح رئة خضراء بكل مدينة، الأمر الذي يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة وتوفير مساحات خضراء تكون منفسا للمواطنين، ما يسفر عن إحداث نقلة نوعية حضارية.

تكثيف التوعية بأهمية البيئة

وشدد المحافظ، على ضرورة تكثيف التوعية بأهمية البيئة والمحافظة على تلك الأشجار التي تجرى زراعتها من خلال المبادرة والعناية بها وزيادة المساحات الخضراء وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، لما لذلك من مردود اقتصادي وصحي على المواطنين.