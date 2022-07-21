وزيرة البيئة تتفقد الحديقة المركزية بشرم الشيخ: الدولة تهتم بجهود التشجير

أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة زيارة تفقدية للحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ، وذلك فى إطار جولتها لمتابعة الأوضاع البيئية بالمدينة استعداداً لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27 نوفمبر القادم.

جاء ذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وقيادات الوزارة المعنية، حيث أكدت الوزيرة أن أعمال تطوير الحديقة المركزية تتم في إطار بروتوكول التعاون الموقع مع محافظة جنوب سيناء ضمن خطة تحويل مدينة شرم لمدينة خضراء مستدامة بالإضافة إلى دعم الجهود الوطنية لحماية البيئة والموارد الطبيعية، والحد من آثار التغيرات المناخية، وصولاً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

الاهتمام بجهود التشجير

وأضافت فؤاد أن تطوير الحديقة يأتي أيضاً في ضوء الاهتمام بجهود التشجير لإحداث التوازن البيئي ومنع التصحر، بإعتبار أن الأشجار تعمل كمصد رئيسي للرياح، كما تعطي روعة وجمالاً للمنطقة المحيطة بها وتحمي الأراضى من أية أضرار بيئية، ولذا فقد تم الاتفاق مع محافظة جنوب سيناء على تقديم الدعم البيئي اللازم لإتمام الأعمال المتعلقة ببروتوكول التعاون الذي سبق توقيعه للقيام بأعمال التطوير بما يحقق المردود البيئي الجيد.

اتباع معايير الاستدامة والاشتراطات البيئية

وأضافت وزيرة البيئة أن كافة الأعمال المقامة بالحديقة المركزية تمت وفقاً لمعايير الاستدامة، والاشتراطات البيئية وطبقًا للجداول الزمنية المحددة للانتهاء منها قبل مؤتمر المناخ القادم cop27.