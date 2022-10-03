رد الجميل.. طلاب ينظمون ممرا شرفيا للمعلمين بأول يوم دراسي في بني سويف

أقدم طلاب مدرسة ثانوية في مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، على تنظيم ممر شرفي، لاستقبال المُدرسين في أول أيام العام الدراسي، حيث امتد الطابور لمسافة طويلة بداية من سور المدرسة الخارجي حتى الفناء، والتي أدخلت البهجة والسعادة على المُدرسين، الذين توافدوا على المدرسة مبكرًا لبدء الطابور الصباحي بالمدرسة.

ممر شرفي بطول 100 متر في انتظار مُعلمي مدرسة ثانوية ببني سويف

في المدرسة الثانوية الجديدة بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، حضر الطلاب مبكرًا واصطفوا على الجانبين لأكثر من 100 متر، كانوا في استقبال مُدرسين المدرسة من خلال ممر شرفي لهم، واستقبلوهم بالتصفيق الحار والترحيب بها وصولًا حتى فناء المدرسة، تكريمًا لهم على جهدهم خلال الأعوام الماضية في تعليم الطلاب، قبل أن يقوم مدير المدرسة بتوزيع الشيكولاتة على المُدرسين والطلاب.

مدير مدرسة ثانوية ببني سويف: فكرة استقبال المٌدرسين بممر شرفي تعبير عن الامتنان للمدرسين

«زكي فؤاد» مدير المدرسة الثانوية الجديدة بالفشن جنوب بني سويف، قال لـ« الوطن»: «الحمد لله مر أول يوم في العام الدراسي بفرحة وسعادة من الجميع، التزام فاق الوصف للغاية»، متحدثا عن تفاصيل اليوم الدراسي قائلا: في البداية اتفقت مع الطلاب القدامى بالمدرسة وهم الصفان الثاني والثالث الثانوي على استقبال المدرسين بطريقة مبتكرة، نعبر به عن امتناننا لما يقومون به طوال العام الدراسي.

وتابع: جاءتني فكرة عمل ممر شرفي وعرضتها على الطلاب ووافقوني وبالفعل نظمنا الممر الشرفي لاستقبال المٌدرسين دون أن يعلموا تماما، واصطف الطلاب على الجانبين، وفوجئ المُدرسون بالممر الشرفي لهم، قبل أن يفاجئهم الطلاب مرة أخرى بالتصفيق والترحيب بهم.

توزيع الشيكولاتة على الطلاب والمُدرسين بمدرسة ثانوية ببني سويف

وأضاف: «ثم قمنا بتوزيع الشيكولاتة على الطلاب والمُدرسين ابتهاجًا ببدء العام الدراسي، ثم قمت بتعريف المُدرسين للطلبة الجدد وهم طلاب الصف الأول الثانوي، ثم استكملنا يومنا الدراسي بشكلنا المعتاد، وأصريت على أن العملية التعليمية تكون منتظمة من الساعة الأولى».