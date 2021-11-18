ممر شرفي من تلاميذ مدرسة ابتدائية لمعلمة أحيلت للمعاش ببني سويف

نظم تلاميذ مدرسة ابتدائية بمحافظة ببنى سويف، اليوم الخميس، ممرا شرفيا لمعلمة، فى آخر أيام عمل لها بالمدرسة، لبلوغها سن المعاش، ما تسبب في حالة من السعادة والفرحة لديها وسط احتفاء زملائها.

واصطف تلاميذ مدرسة الشهيد يحيى حسن الابتدائية بقرية معصرة نعسان التابعة لمركز إهناسيا غرب محافظة بنى سويف، المعلمة رضا عبدالتواب حسانين معلم خبير بالمدرسة في ممر شرفي فى آخر أيام عمل لها بالمدرسة قبل بلوغها سن التقاعد.

مدرسة الشهيد يحيى حسن تكرم مٌعلمة أحيلت للمعاش

وفوجئت المعلمة باستقبال التلاميذ لها على باب المدرسة بممر شرفي وتصفيق حار، كرد للجميل للمعلمة التى كانت تدرس لهم في آخر أيام عمل لها قبل خروجها للمعاش.

وقال خميس حسين مدير المدرسة، إن المدرسة كرمت المعلمة رضا عبدالتواب حسانين، لما قدمته طوال فترة عملها بالمدرسة، حيث أقيم حفل تكريم لها لبلوغها سن المعاش.

ردود فعل واسعة على الممر الشرفي

وعلق عدد من متابعي صفحة المدرسة على موقع التواصل الاجتماعي على المشهد قائلين: «ربنا يعيطها الصحة والعافية، ربنا يكرمها في حياتها»، وكذلك: «لم نر منها إلا الخلق ومساعدة الجميع».

يشار إلى أن حالة التكريم داخل مدرسة الشهيد يحيى حسن بقرية معصرة نعسان بمركز إهناسيا، لم تكن الأولى من نوعها في التكريم، حيث سبق واصطف العشرات من طلاب وطالبات ومعلمي مدرسة «أبو عبيدة بن الجراح» الثانوية، في قرية «مازورة»، التابعة لمركز سمسطا، جنوب غرب محافظة بني سويف، مرتين، لرد الجميل بتوديع مُعلم لغة عربية، وسكرتير المدرسة، بعدما أُحيلا إلى المعاش، في «ممر شرفي» بطول المدرسة، تقديراً لجهودهما طوال السنوات الماضية في خدمة الطلاب.