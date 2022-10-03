بولسونارو يتقدم على سيلفا بعد فرز 70% من أصوات انتخابات رئاسة البرازيل

قالت قناة «العربية» الإخبارية، في نبأ عاجل، إن رئيس البرازيل الحالي، جايير بولسونارو، حصل على 45.7% مقابل 45.5% لمنافسه لولا دا سيلفا بعد فرز 70% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد، أمس الأحد.

وشهدت الانتخابات الرئاسية في البرازيل، اصطفاف طوابير طويلة للناخبين في مراكز الاقتراع التي أغلقت أبوابها في الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، مع خروج البرازيليين بأعداد كبيرة للتصويت، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

توقعات باحتكام المرشحان لجولة ثانية لحسم الفائز بالانتخابات الرئاسية

وأشارت «العربية»، إلى توقعات باحتكام بولسونارو ودا سيلفا، لجولة ثانية لحسم الفائز بالانتخابات الرئاسية. وكانت الانتخابات الرئاسية البرازيلية، شسهدت في وقت سابق، توترا وتخللتها أحداث عنف متفرقة من البلاد.

من جانبها، أشارت صحيفة «الجارديان» البريطانية، إلى مشاهد من الفرح خارج فندق دا سيلفا، فيما قالت ليليان كارفالو، الناشطة، البالغة من العمر«41 عامًا»، مرتدية قبعة حمراء تحمل شعار: «اجعل لولا رئيسًا مرة أخرى»، إنها تشعر بعاطفة لا يمكن تفسيرها، مضيفة:«مثل نهائي كأس العالم».