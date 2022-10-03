رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

انتخابات الرئاسة في البرازيل.. بولسونارو يتقدم على دا سيلفا بـ47.6%

كتب:

حسن رمضان
01:07 ص | الإثنين 03 أكتوبر 2022
الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو- أرشيفية

الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو- أرشيفية

تقدم الرئيس البرازيلي الحالي اليميني، جايير بولسونارو، بـ 47.6% من الأصوات مقابل 43.6% لمنافسه لولا دا سيلفا بعد فرز 30% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البرازيل، أمس الأحد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بولسونارو يحصل على نسبة 48%

وكانت وكالة «رويترز» للأنباء، قالت في وقت سابق، إن بولسونارو، حصل على نسبة 48% بعد فرز 10% من الأصوات.

وكانت أحدث استطلاعات للرأي، أظهرت في وقت سابق، تقدم دا سيلفا بشكل قوي على بولسونارو، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

انتخابات الرئاسة في البرازيل

توجه الناخبون البرازيليون، أمس الأحد، إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد من بين 11 مرشحا.

وينبغي أن يحصل المرشح على «50+1» ليتم انتخابه من الدورة الأولى، رئيسا للبلاد، وتجنب دورة ثانية مقررة في نهاية شهر اكتوبر الجاري الشهر.

اقرأ المزيد:

دا سيلفا يتقدم على بولسونارو قبل 3 أيام من انتخابات الرئاسة في البرازيل

انتخابات البرازيل 2022.. صراع «يميني-يساري» واتهامات متبادلة بالفساد  

من هو «بولسونارو» الذي تخشى البرازيل خسارته واندلاع أعمال عنف

كان ماسح أحذية وعامل في مصنع.. من هو «لولا دا سيلفا» المتوقع فوزه برئاسة البرازيل؟
بقلم حسن رمضان