انتخابات الرئاسة في البرازيل.. بولسونارو يتقدم على دا سيلفا بـ47.6%

تقدم الرئيس البرازيلي الحالي اليميني، جايير بولسونارو، بـ 47.6% من الأصوات مقابل 43.6% لمنافسه لولا دا سيلفا بعد فرز 30% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البرازيل، أمس الأحد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بولسونارو يحصل على نسبة 48%

وكانت وكالة «رويترز» للأنباء، قالت في وقت سابق، إن بولسونارو، حصل على نسبة 48% بعد فرز 10% من الأصوات.

وكانت أحدث استطلاعات للرأي، أظهرت في وقت سابق، تقدم دا سيلفا بشكل قوي على بولسونارو، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

انتخابات الرئاسة في البرازيل

توجه الناخبون البرازيليون، أمس الأحد، إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد من بين 11 مرشحا.

وينبغي أن يحصل المرشح على «50+1» ليتم انتخابه من الدورة الأولى، رئيسا للبلاد، وتجنب دورة ثانية مقررة في نهاية شهر اكتوبر الجاري الشهر.