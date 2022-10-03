«دا سيلفا» يتقدم بعد فرز 90% من أصوات انتخابات الرئاسة البرازيلية

حصل الرئيس البرازيلي الأسبق، الزعيم العمالي، لولا دا سيلفا، على 47.1% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها بلاده، أمس الأحد، فيما حصل منافسه الرئيس الحالي جايير بولسونارو، على 44.3% بعد فرز 90% من أصوات الناخبين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

«هيئة الانتخابات» تدعو عددا غير مسبوق من المراقبين الدوليين

وفي وقت سابق، دعت «الهيئة الوطنية للانتخابات» في البرازيل، عددا غير مسبوق من المراقبين الدوليين لانتخابات 2022، بسبب هجمات جايير بولسونارو، على نظام التصويت الإلكتروني واحتمال نشوب نزاع.

وكان لولا دا سيلفا، وصف في وقت سابق، رئيس البلاد الحالي، أن حكومته قامت بالتستر على الكسب غير المشروع في شراء اللقاحات خلال أزمة فيروس «كورونا»، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

وفي عام 2018، لم يتمكن دا سيلفا من خوض الانتخابات الرئاسية السابقة، لأنه كان في السجن، ومنع من خوض الانتخابات، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».