البابا تواضروس يستقبل القمص رويس المحرقي كاهن الصين

استقبل البابا تواضروس الثاني، اليوم، الراهب القمص رويس المحرقي كاهن الصين، ي المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالقاهرة، اليوم الاثنين، إذ استعرض ترتيبات خدمته في الصين والتوسع الجاري فيها الفترة الماضية، وقدم تقريرًا شاملًا بهذا الخصوص.

واستأجرت الكنيسة القبطية، كنيسة في هونج كونج لخدمة الأقباط الذين يعيشون هناك ولإقامة القداسات، إذ أنَّ الكنيسة القبطية لا تمتلك أي كنائس بالصين.

البابا يتابع أمور الخدمة الرعوية

جاء هذا على هامش متابعة البابا لأحوال الكنيسة الداخلية والخارجية، إذ التقى البابا خلال الفترة الماضية عددًا من الآباء من الخارج والداخل.

والتقى الأنبا أنتوني أسقف أيرلندا وإسكتلندا وشمال شرق إنجلترا، والأنبا مكاري، أسقف عام شبرا الجنوبية، ويناقش البابا خلال تلك الزيارات أمور الخدمة الرعوية الخاصة بكل إيبارشية.

المسيحية في الصين

يُذكر أنَّ المسيحية قد دخلت الصين في القرن السابع على فترات متقطعة، وكان هناك اضطهاد للرسول هناك، وكان لديهم اعتقادًا بأنَّه كلما زاد مسيحي قل واحد من الصنيين، كما تعد فترةازدهار للمسيحية في الصين، فأصبح متوفر لديهم جميع كتب الصلاة والتسبيح باللغة الصينية، كما أنَّهم وضعوا تراتيل باللغة الصينية.