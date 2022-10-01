البابا تواضروس يدشن الكنيسة المرقسية بالأزبكية بعد تجديدها

دشن البابا تواضروس الثاني، اليوم السبت، الكنيسة المرقسية بالأزبكية بعد تجديدها مع الحفاظ على طابعها الأصلي.

البابا يوقع على وثيقة التدشين بمشاركة تسعة آباء

وأشار المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القمص موسى ابراهيم، إلى أنه تم تدشين المذبح الرئيسي على اسم القديس مار مرقس الرسول، والمذبح البحري على اسم الشهيد مار جرجس، والقبلي على اسم الشهيد فيلوباتير مرقوريوس«أبي سيفين»، بيد البابا وتسعة من الآباء الأساقفة.

أزاح البابا الستار، لدى وصوله إلى الكنيسة، عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشينها، والتُقطت له صور تذكارية أمام اللوحة ومعه الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة والآباء الأساقفة المشاركون في الصلوات، قبل الدخول إلى الكنيسة وتدشينها، وعقب انتهاء الصلوات وقَّع قداسته والآباء الأساقفة التسعة على وثيقة تدشين الكنيسة.

صلى البابا والآباء المشاركون القداس الإلهي بعد التدشين وزار مدفَنَي الآباء البطاركة الموجودَين بالكنيسة.

البابا: اصنع على الأرض ما يفيدك في السماء

وتناول البابا في عظة القداس من خلال إنجيل القداس «مر 3: 28 - 35»، موضوع «الحياة بحسب مشيئة الله»، دعا خلاله سامعيه إلى أن يصنعوا مشيئة الله بأعمالهم التي يعملونها في حياتهم الأرضية، وقال: «اصنع على الأرض ما يفيدك في السماء، وإلا ستقف في السماء بلا رصيد».

وحدد البابا 3 عملات إذ نكنز منها على الأرض، تنفعنا في السماء، وهي عملة المحبة: المحبة التي تتعامل بها على الأرض ستفيدك على الأرض.

عملة الفرح: اجعل نفسك إنسانًا مفرحًا وبقدر من تفرحهم بقدر ما يكون لك رصيدًا في السماء.

- عملة السلام: الإنسان الذي يصنع سلامًا مع نفسه أولًا ثم في مجتمعه الصغير «أسرته، خدمته، كنيسته» ثم في مجتمعه الكبير، يصبح من أبناء الله، «طُوبَى لِصَانِعِي السَّلاَمِ، لأَنَّهُمْ أَبْنَاءَ اللهِ يُدْعَوْنَ». (مت 5: 9).

البابا يوزع هدايا تذكارية على المشاركين

وبعد انتهاء القداس حرص البابا على توزيع هدايا تذكارية على أبناء الكنيسة المشاركين في الصلاة، كما التقطت له صورة تذكارية مع خورس الشمامسة، وبعدها زار أرض نادي القس بطرس وليم كاهن الكنيسة المتنيح، ومبنى خدمات القديس الأنبا صرابامون الكائنين داخل أسوار الكنيسة.