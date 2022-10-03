«الغضبان»: تخصيص أرض بديلة لنادي بورسعيد ومركز شباب الاستاد

وافق المجلس التنفيذى لمحافظة بورسعيد، برئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، على تخصيص أرض بديلة لكل من ناد بورسعيد الرياضي ومركز شباب الاستاد، عقب إخلاء الأرض الحالية الخاصة بهما، لضمها إلى استاد بورسعيد الجديد، على أن تكون الأرض البديلة بجوار أرض شرق ملعب النادي الاجتماعي للنادي المصري، وبضعف المساحة المخصصة.

تخصيص مركز شباب الاستاد في أرض الصوامع

كما تم تخصيص أرض الصوامع، بجانب القاعة الفرنسية بجوار السكة الحديد، لمركز شباب الاستاد.

بناء المساجد بشرط عدم التعدي على حرم الشارع

كما أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خلال اجتماع المجلس التنفيذي، على أهمية المساجد وبنائها بأحسن تخطيط وخدمات، لكن دون أن يتعدى على حرم الشارع.

ووافق المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد، على تخصيص قطعة أرض لإنشاء وحدات سكنية لجمعية ضباط الشرطة خلال الجلسة القادمة، ووجه بتشكيل لجنة من التضامن الاجتماعي، لبحث قرار التخصيص.