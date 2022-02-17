الاتحاد المصري للتأمين يعلن نتيجة انتخابات المجلس التنفيذي.. تاودروس رئيسا

عقد الاتحاد المصري للتأمين، اليوم الخميس، اجتماع المجلس التنفيذي لممثلي شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاوني، التي تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وذلك لإجراء انتخابات المجلس التنفيذي على منصبي الرئيس والنائب لمدة أربع سنوات قادمة وذلك نظرا لانتهاء مدة دورة رئيس ونائب الرئيس بالمجلس الحالي.

ترشيح وحيد لمنصب الرئيس

وورد ترشيح وحيد لمنصب الرئيس من تشارلز فائق حنا تاودروس (العضو المنتدب لشركة أليانز لتأمينات الحياة)، وتقدم للترشيح لمنصب النائب كلاً من السادة:

- عبير حلمي صالح (العضو المنتدب شركة الوفاء لتأمينات الحياة -مصر)

- ريهام البحيري ( مدير عمليات شركة تشب لتأمينات الحياة -مصر)

وأسفرت عملية الانتخابات وفرز الأصوات، عن فوز تشارلز فائق حنا تاوضروس بمنصب رئيس المجلس بالتزكية، وفوز عبير حلمي صالح بمنصب نائب الرئيس لحصولها على أعلى الأصوات.

كما عقد بنفس اليوم اجتماع المجلس التنفيذي لممثلي شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاوني التي تزاول تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، وذلك لإجراء انتخابات المجلس التنفيذي على منصبي الرئيس والنائب لمدة أربع سنوات قادمة وذلك نظرا لقرب انتهاء مدة دورة رئيس ونائب الرئيس بالمجلس الحالي، وتقدم للترشيح على منصب الرئيس كلاً من الساده:

- محمد مهران (نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب شركة أليانز - مصر)

- خالد عبد الصادق ( العضو المنتدب شركة المهندس للتأمين)

ترشيح وحيد لمنصب نائب الرئيس

وقد ورد ترشيح وحيد لمنصب نائب الرئيس من أحمد مرسى ( رئيس مجل الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلي.

فوز محمد مهران بمنصب الرئيس

وأسفرت عملية الانتخابات وفرز الأصوات عن فوز محمد مهران بمنصب الرئيس لحصوله على أعلى الأصوات، وفوز أحمد مرسى بمنصب نائب الرئيس بالتزكية.

وجاءت عملية الانتخابات في ضوء ما جاء بنص المادة (29) من النظام الأساسي للاتحاد المصري للتأمين الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (35) لسنة 2013.