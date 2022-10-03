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444 مشاركا في مسابقة تراثي للتصوير الفوتوغرافي.. إعلان الأسماء 23 أكتوبر

كتب:

إلهام زيدان
04:38 م | الإثنين 03 أكتوبر 2022
المهندس محمد ابو سعدة

المهندس محمد ابو سعدة

أعلن المهندس محمد ابو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري اعداد المتسابقين الذين تقدموا الى مسابقة تراثي للتصوير الفوتوغرافي 2022، والتي يتم تنظيمها هذا العام بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية ممثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ومنظمة العالم الاسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الايسيسكو) وذلك في إطار الاحتفال بالقاهرة عاصمة للثقافة في دول العالم الاسلامي 2022.

وقد أوضحت احصاءات المسابقة أن الاعداد التي تقدمت للمسابقة جاءت كالتالي:

القسم الأول: التراث المعماري والعمراني لمدينة القاهرة : جاء عدد المتسابقين الذين تقدموا للمسابقة 339 متسابق، شاركوا بعدد 887 عمل من 20 محافظة على مستوى الجمهورية.

القسم الثاني: التراث المعماري والعمراني لمدن دول العالم الإسلامي أعضاء منظمة الإيسيسكو: وقد اشترك في هذا القسم من المسابقة 105 متسابق بإجمالي عدد 274 عمل.

ووفقاً للجدول الزمني للمسابقة، فسوف يتم التحكيم للاعمال المشاركة في المسابقة الاسبوع القادم تمهيداً لإعلان اسماء المشاركين في معرض المسابقة يوم الاحد 23 أكتوبر 2022.

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.