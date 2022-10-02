«التنسيق الحضاري» يوثق منزل طلعت حرب ضمن مشروع «عاش هنا»

قام المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بضم شخصية الاقتصادي طلعت باشا حرب، ضمن مشروع عاش هنا، ووضعت لوحة تذكارية على منزله بمقر كلية التربية النوعية جامعة عين شمس، وتحتوي على QR كود يمكن بمسحه على التليفونات الذكية الدخول على موقع عاش هنا، الذي دشنه الجهاز بالتعاون مع مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ويضم كل المعلومات التي تخص الشخصيات الموثقة ضمن المشروع.

التنسيق الحضاري: توثيق 725 شخصية في مشروع «عاش هنا»

وأوضح رئيس الجهاز، أن مشروع «عاش هنا» وصل إلى 725 لوحة تم من خلالها التوثيق لـ725 شخصية مؤثرة في شتى المجالات للرموز المصرية والرواد في مجالات عملهم، وهو ما حرص الجهاز على تعريف الأجيال الجديدة برموزهم الوطنية.

يأتى مشروع «عاش هنا»، أحد أهم المشروعات التي أطلقتها وزارة الثقافة ضمن سلسلة ذاكرة المدينة التي يوليها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري اهتمامًا خاصًا؛ للتعريف بالمدن المصرية والشخصيات الرائدة، لذا وثّق الجهاز المباني والأماكن التي عاش فيها الفنانين والسينمائيين وأشهر الكتاب والموسيقيين والشعراء وأهم الفنانين التشكيليين والشخصيات التاريخية، التي ساهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث.

يذكر أن مشروع عاش هنا أحد مشروعات سلسلة ذاكرة المدينة التي أطلقها الجهاز، وتم التدشين له في عام 2017، والذي وثق 725 شخصية مؤثرة في حياة المصريين وأهم الرواد المصريين في شتى المجالات.