وزيرة الثقافة تشهد حفل تحكيم مشاريع تخرج معهد السينما «دفعة يحيى عزمي»

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، حفل تحكيم مشروعات دفعة المعهد العالي للسينما «دفعة يحيى عزمي»، وذلك بمقر المعهد في أكاديمية الفنون بالهرم، بحضور الدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية، الدكتور هشام جمال نائب رئيس الأكاديمية، الدكتور محسن التوني عميد معهد السينما، وعدد من السينمائيين والفنانين وأصحاب المشاريع من الطلبة.

إطلاق اسم الدكتور يحيى عزمي على دفعة المعهد

وعبرت غادة جبارة، عن سعادتها بإطلاق اسم الدكتور يحيى عزمي على دفعة المعهد تقديرا لدوره على مدار سنوات طويلة في المعهد، مضيفة أن الخرجين تم تدريبهم بالشكل الذي يؤهلهم لسوق العمل.

من جانبه، قال محسن التوني، في كلمته: «اليوم نحتفل بتخريج دفعة جديدة من المعهد تحمل اسم الدكتور يحيى عزمي، وأوضح أن مشاريع التخرج لهذا العام التي وصلت إلى 21 عملا، تمت جميعها باستخدام بإمكانيات المعهد الجديدة».

وخلال الاحتفال كرمت وزيرة الثقافة الدكتور يحيى عزمي بإهدائه درع الأكاديمية، وعرض فيلم تسجيلي عن مسيرته الفنية، وأعقب ذلك بدء عرض أفلام الطلبة.

جدير بالذكر أن يحيى عزمي الأستاذ بالمعهد العالي السينما، حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من المعهد الحكومي المركزي بموسكو بالاتحاد السوفيتي.