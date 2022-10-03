غرفة السياحة: انطلاق أولى رحلات العمرة الأربعاء المقبل

تنطلق بعد غد، الأربعاء، أولى رحلات العمرة لهذا العام، وقال أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية إنه بالرغم من عدم الإعلان عن الخطة التشغيلية لموسم العمرة لهذا العام، إلا أن وزارة السياحة والآثار وافقت على السماح باستثناء عدد من الرحلات التي حددت شركات السياحة مواعيدها خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري والتي أنهت كافة تعاقداتها سواء مع المواطنين أو شركات الطيران أو الفنادق السعودية وفقا لتلك المواعيد.

وأضاف لـ «الوطن»، أن موافقة وزارة السياحة والآثار على انطلاق تلك الرحلات بالرغم من عدم صدور آلية عمل موسم العمرة يدل على حرص الوزارة على إنفاذ تعاقدات شركات السياحة وعدم وقوعها في أية أزمات مع المواطنين المسافرين للعمرة، فضلا عن الالتزام بما أعلنته الوزارة من قبل ببدء رحلات العمرة أول شهر أكتوبر الجاري.

تسيير رحلتي عمرة يوم الأربعاء المقبل

وأشار «وحيد»، إلى أن اليوم الأول لانطلاق رحلات العمرة والمحدد له بعد غد الأربعاء سيشهد تسيير رحلتين للعمرة، فيما سيشهد يوم الخميس المقبل تسيير عدد آخر من الرحلات التي تم تحديد مواعيد انطلاقها مسبقا، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تعلن الحكومة الخطة التشغيلية لموسم العمرة هذا العام خلال اجتماعها الأسبوعي المقرر له يوم 5 أكتوبر 2022.

اتجاه للعودة لنظام العدد المفتوح في تنظيم تأشيرات العمرة

ومن جهته كشف مصدر مسئول بوزارة السياحة والآثار، إنه من المتوقع أن يعلن مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل نظام العمل خلال موسم العمرة الجديد، لافتا إلى أن الاتجاه السائد حاليا هو العودة للسقف المفتوح في تنظيم تأشيرات العمرة بعد نحو 5 سنوات من تطبيق نظام الكوتة العددية في توزيع تأشيرات العمرة على شركات السياحة بنظام الحصص الثابتة.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن الاتجاه للعودة للنظام المفتوح جاء للقضاء على ظاهرة قيام السماسرة والوسطاء بتنظيم رحلات العمرة بالمخالفة للقانون، فضلا عن تخفيض أسعار برامج العمرة وخلق جو من المنافسة بين شركات السياحة المنظمة للعمرة في تجويد الخدمة المقدمة للمعتمرين.