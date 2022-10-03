رئيس «الغزل والنسيج»: خطط مستقبلية لتطوير الصناعة والارتقاء بها

التقى عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة لصناعة القطن والغزل والنسيح، مع عدد من اللجان النقابية في المحافظات، لعرض المشكلات التي تواجههم، إضافة إلى مناقشة خطة التطوير وسبل التعاون المشترك، حيث أكد أنّ الفترة المقبلة تشهد العديد من التطورات، خاصة في مجال الصناعة، واهتمام وتوجه الدولة للارتقاء بها، مشددا على أهمية وضع خطط مستقبلية للارتقاء بصناعة الغزل والنسيج وعودتها لسابق عهدها.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأكد إبراهيم، أنّ النقابة العامة تؤدي دورها دفاعًا عن حقوق العمال المشروعة ومساندة الدولة المصرية لمواجهة التحديات، مشيدا بالمشروعات القومية العملاقة وبالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وبالقرارات التي تصب في صالح العمال خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

خطة تطوير

من جانبه، أكد عوض السحراوي، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر المحلة وعضو النقابة العامة، أنّ البنية التحتية لمصانع الغزل والنسيج والمدرجة بخطة التطوير والمعلن عنها سابقا بتكلفة 10 مليارات جنيه، تسير على قدم وساق، مشيرًا إلى أنّ إنتاج أول مصنع بالمحلة الكبرى والمقام على مساحة 65 ألف متر سيظهر للنور في أول عام 2023.

ووجّه السحراوي، الشكر لرئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج علي الجهودات التي تبذلها النقابة في التصدي أمام أي خطر يهدد حقوق العمال، قائلا: «ندعم رئيس النقابة العامة في كل الخطوات التي يتخذها، وسنظل على العهد خلفك طالما على الحق المبين».

وقال حسني العرجاوي، رئيس اللجنة النقابية بشركة المحمودية للغزل والنسيج، إنّ النقابة تعيش أزهى عصورها في الفترة الحالية من الحصول على الحقوق المشروعة، فضلًا عن التطور الحقيقي التي تشهده الصناعة والمنظومة الاقتصادية الحالية.

وفي نهاية اللقاء ارسل رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج شكره لكافة العاملين بالقطاع علي مستوي الجمهورية، وهنأهم بمناسبة عيد 6 أكتوبر والمولد النبوي الشريف.