الشاب إبراهيم محمود عبدالفتاح: الرئيس أب لنا وأشكره على استجابته لحالتي

قال الدكتور عبد السلام عيد، عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق، إن مستشفيات جامعة الزقازيق الأطباء فيها لديهم خبرة كبيرة في علاج جراحات الوجه والفكين، وتتوزع هذه الخبرات على ثلاثة أقسام، وأحيانا أربعة، وهي قسم طب وجراحة العين، وقسم الأنف والأذن والحنجرة وقسم الأسنان وقسم جراحات التجميل.

الفريق المشرف على الحالة

وأضاف «عيد»، خلال استضافته في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم أن حالة الشاب إبراهيم محمود عبدالفتاح المصاب بتشوهات في الفك والوجه وضعف في الرؤية معقدة بعض الشيء، لذا تم تشكيل لجنة للعلاج من أقسام مختلفة وتم الاطلاع على الحالة بقيادة الدكتور الأستاذ الدكتور عاطف حسين، نائب رئيس الجامعة وأستاذ جراحة العين والحُجاج ويعاونه أطباء الأنف والأذن والتجميل والأسنان من أجل الحل الجذري الشامل.

شكر إبراهيم للرئيس السيسي

بدوره قال الشاب إبراهيم محمود الذي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاجه: «أستاذة عزة كلمتني وقالت لي الرئيس عبدالفتاح السيسي الله يباركله يارب استجاب ليا، ومفيش خلال ساعة واحدة الناس كلمتني وبعتولي عربية إسعاف وعملوا لى أشعة وتحاليل والاستقبال ممتاز، وأنا مبسوط جدا إن الرئيس السيسي استجاب لحالتي ونظر بصدر رحب، وبشكره هو أب لينا ولكل المصريين ربنا يخليه لينا ولكل المصريين».

علاج حالة الشاب

من جهته أوضح الأستاذ الدكتور عاطف حسين، نائب رئيس الجامعة وأستاذ جراحة العين والحُجاج، خلال نفس البرنامج أن حالة الشاب تنقسم جزءين الأول خاصة بالوجه والفكين والثاني خاص بوضع العين وحركتها وهناك فريق كامل مسؤول عن صحة الشاب ليتم التدخل على مرحلتين الأولى غدا بإجراء عملية جراحية صباحا لإعادة تشكيل عظام الوجه والفكين.

استجابة الرئيس

واستجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستغاثة الشاب إبراهيم محمود عبدالفتاح المصاب بتشوهات في الفلك والوجه وضعف في الرؤية بعد عرض حالته في صدى البلد، وتم إجراء الفحوصات الطبية له في مستشفيات جامعة الزقازيق لكي يعيش الشاب حياته بشكل عادي الفترة المقبلة.