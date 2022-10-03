عروض فنية وموسيقية في الأسبوع التعريفي بجامعة المنصورة الجديدة

تفقد الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، معرض الأسبوع التعريفي برفقة بعض قيادات الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، إذ بدأ الأسبوع التعريفي بكلية العلوم الأساسية وكلية الهندسة، على أن يتم تنظيم يوم تعريفي لجميع كليات الجامعة على مدار الأسبوع الأول من الدراسة.

وشهد اليوم التعريفي عرض بعض أنشطة الطلاب خلال العام الدراسي الأول للجامعة، والجوائز العلمية التي حصل عليها بعض الطلاب في إعدادي هندسة واستكمل اللقاء بعروض فنية وإلقاء شعر وتقديم عروض موسيقية شارك في إعدادها طلاب الكليات، كما تم تنظيم جولة داخل المعرض التعليمي للجامعة، الذي يتضمن مشروعات الطلاب الحائزة على الجوائز العلمية.

توفير مناخ تعليمي مُتميز للطلاب

وأكد الخولي، أنه جرى إعلان الجداول الزمنية وتجهيز ما تستلزمه المعامل الدراسية استعدادًا لبدء الفصل الدراسي الأول، وتوفير مناخ تعليمي مُتميز للطلاب، كما تم تجهيز وتعقيم القاعات الدراسية والمدرجات والمكاتب الإدارية والمعامل ومباني الكليات، كما تم رفع المُقررات الإلكترونية على منصة الجامعة، موجهًا الطلاب ببذل مزيد من الجهود لتحقيق أقصى استفادة مُمكنة من الدراسة بالجامعة والاهتمام بالفهم والبحث وعدم الاعتماد على الطرق التقليدية في التعلم.

وطرحت العديد من البرامج الدراسية المُتميزة، خلال العام الدراسي 2022/2023، إذ تشمل العلوم الهندسية برامج «العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء، الهندسة الطبية الحيوية، هندسة البترول والغاز، هندسة الطاقة، هندسة الطيران والفضاء، هندسة الميكاترونيات، هندسة تطوير المنتج، هندسة وتكنولوجيا تنفيذ الأعمال المدنية»، وفي مجال هندسة الحاسبات «المسارات: النظم المُدمجة، الحوسبة السحابية، الحوسبة عالية الأداء، الأمن السيبراني، هندسة الذكاء الاصطناعي»، ومجال علوم الحاسبات يشمل برامج علوم الحاسب ويشمل المسارات: «تحليل البيانات الضخمة، الرؤية بالحاسب»، هندسة البرمجيات - علوم الذكاء الاصطناعي، المعلوماتية الطبية الحيوية»، مجال تصميم وتسويق الملابس ويشمل برامج «إدارة وتسويق المنسوجات والملابس، تصميم المنسوجات والموضة».

ويشمل مجال هندسة المنسوجات برامج «علوم وهندسة مواد المنسوجات، هندسة كيمياء البوليمرات والألوان للمنسوجات»، مجال العلوم الأساسية المُتقدمة يضم برامج «البيولوجيا الجزيئية، التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، الكيمياء الصناعية، علوم الأدلة الجنائية»، ومجال الطب «برنامج الطب والجراحة»، مجال طب الأسنان «برنامج طب الأسنان»، العلوم الصيدلية «الصيدلة الإكلينيكية Pharm D»، ومجال العلوم الإدارية والأعمال يشمل برامج «الاقتصاد والعلوم السياسية، الإدارة، المحاسبة ونظم المعلومات، إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد»، ومجال الدراسات القانونية الدولية «برنامج المعاملات القانونية الدولية».

تقديم خدمة تعليمية تواكب جامعات الجيل الرابع

وتأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية ووزارة التعليم العالي بالإتاحة في التعليم العالي وتوفير أماكن للدراسة لكافة الطلاب المصريين، ولتقديم خدمة تعليمية تواكب جامعات الجيل الرابع، ولا تهدف للربح، مشيرًا إلى تقديم الجامعات الأهلية برامج دراسية بينية تواكب مُتطلبات سوق العمل المُستقبلي، بعيدًا عن التخصصات التقليدية المُعتادة، وكذلك إتاحة فرص أكبر لتعليم جامعي يقوم على الشراكات الدولية مع الجامعات المُصنفة دوليًا، والمُساهمة في تنمية المدن الجديدة.