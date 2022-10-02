«التعليم العالي»: بدء فرز رغبات تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية والشهادات المعادلة

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، المشرف على قطاع التنسيق، أن مكتب التنسيق بدأ في فرز رغبات تنسيق تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية للطلاب الذين سجلوا رغبات المرحلة، مؤكدا أن نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق الرئيسي أنهى تنسيق الجامعات 2022، وتسيكن الطلاب وفقا للحدود الدنيا والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وأضاف المشرف على التنسيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه فور الانتهاء من فرز رغبات تنسيق تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية يجري إعلانها فورا، مشيرا إلى أنه يجري الكشف عنها خلال الساعات المقبلة، مؤكدا أنها تكون متاحة عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، لافتا إلى أنه يجري الكشف أيضا عن نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب للشهاادت المعادلة.

تنسيق الجامعات 2022

وأضاف رئيس قطاع التعليم، أن مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس يواصل تقديم خدماته لطلاب الثانوية العامة بمختلف الشهادات، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، بجانب التأكيد على ضرورة الالتزام بالقواعد والضوابط التي حددها الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية والخاصة استقبال طلابها الجدد والقدامى باليوم الثاني على التوالي منذ انطلاق الدراسة أمس السبت، وأكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين الأعلى للجامعات الخاصة، على الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، لافتا إلى أن المجلس يناقش اليوم في اجتماعه الدوري برئاسة وزير التعليم العالي، الضوابط الخاصة بالعام الجديد، والتجهيزات النهائية للجامعات.