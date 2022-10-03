التعليم العالي: مصر تتقدم خمسة مراكز في مؤشر البحوث والتطوير الفرعي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في أكاديمية البحث العلمي، ترتيب مصر الدولي في مؤشر البحوث والتطوير الفرعي وفقاً لتقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2022، والتي تقدمت فيه مصر للمركز 54 من بين 132 دولة شملها التقرير الصادر عن مؤشر الابتكار العالمي.

ارتفاع مؤشر الإنفاق على البحث والتطوير سبعة مراكز

وأوضحت وزارة التعليم العالي، تقدم مصر خمسة مراكز وأصبحت في المرتبة الـ 55 وكذلك ارتفع مؤشر الإنفاق على البحث والتطوير سبعة مراكز وأصبحت في المرتبة الـ 42 بعدما كانت عام 2021 في المرتبة الـ 49.

مؤشر المنشورات العلمية والتقنية

وتابعت أن مصر تقدمت في مؤشر المنشورات العلمية والتقنية للمرتبة الـ 49 بعدما كانت في عام 2021 في المرتبة الـ 54، وتقدمت مصر أيضا في مؤشر الابتكار العالمي خمسة مراكز عن العام الماضي وأصبحت في المرتبة الـ 89 عالمياً، ويعد مؤشر الابتكار العالمي من المؤشرات الدولية الهامة والتي تصدرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية ويقوم بترتيب الدول وفقاً للابتكار ومؤسساته والعوامل المساعدة عليه.