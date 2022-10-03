حزب مستقبل وطن يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ49 لنصر أكتوبر المجيد

هنأ حزب مستقبل وطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال حزب مستقبل وطن في بيان له، منذ قليل: «لقد ضرب الشعب المصري إبان حرب أكتوبر المجيدة أسمى معاني الفداء والتحدي والصمود، وقدموا ملحمة وطنية وبطولات خالدة تروي قصصًا من المجد والبناء والنجاح».

انتصارات أكتوبر

وأضاف حزب مستقبل وطن، أن انتصارات أكتوبر المجيدة تظل واحدة من أهم وأعظم الانتصارات العسكرية في العصر الحديث، وأيقونة ورمزًا لعلاقة متينة وراسخة وعظيمة بين الجيش والشعب؛ تظل نموذجًا متفردًا عبر التاريخ».

صنع حضارة وتاريخ مشرق لبلادنا

وتابع: «إننا وإن نحتفل اليوم بهذه الذكرى الغالية على قلوبنا، نجدد العهد والثقة في خطواتكم في المضيّ قدمًا نحو صنع حضارة وتاريخ مشرق لبلادنا يليق بعراقتها وإرثها الإنساني والتاريخي والحضاري».

واستكمل الحزب: «ولا يفوتنا أن نتقدم بتحية إجلال وعرفان وتقدير لجميع شهداء الوطن على امتداد التاريخ الذين قدموا أرواحهم الطاهرة الذكية فداءً لعزة هذا الوطن وكرامته وأمنه».

واختتم: «كل عام ومصرنا في خير ونماء وأمن وازدهار تحت قيادتكم الحكيمة، وكل عام وقواتنا المسلحة درع هذا الوطن وحصنه الأمين.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر».