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7 من قيادت «مستقبل وطن» ضمن تشكيل اللجان الفرعية بالحوار الوطني

كتب:

حسام حربى
02:56 ص | الأحد 11 سبتمبر 2022
شعار مستقبل وطن

شعار مستقبل وطن

تقدم حزب مستقبل وطن، بأطيب التهاني إلى  أعضاء الحزب الذين شملتهم اختيارات مجلس أمناء الحوار الوطني.

الحزب يثمن دور مجلس الأمناء

وأعرب الحزب عن عظيم تقديره ودعمه لمجلس الأمناء في مهمتهم الوطنية، وتهيئة المناخ العام لمزيد من التوافق نحو بناء مصر الحديثة، وتحديد أولويات العمل الوطني.

قيادات مستقبل وطن

وجاءت الأسماء المختارة من مستقبل وطن كالتالي:

النائب عبد الهادي القصبي 

النائب إيهاب الطماوي

النائبة نورا علي

النائب هشام الحصري

النائب محمد شوقي العناني

النائب محمد سليمان 

النائب سمير صبري

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