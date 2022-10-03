وزير الرياضة ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان أعمال تطوير المدينة الشبابية بالخارجة

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أعمال تطوير المدينة الشبابية بالخارجة، يرافقهم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، وسفير دولة السنغال والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

تطوير المدينة الشبابية

وصرّح الدكتور أشرف صبحي أنه تم تطوير المدينة الشبابية بالخارجة على أحدث طراز على غرار المدينة الشبابية بشرم الشيخ، مُضيفًا أنه يجري العمل لإنشاء مدينة شبابية رياضية متكاملة على الطراز البيئي بمدينة موط بمركز الداخلة.

وأوضح محافظ الوادي الجديد، أنه تم تطوير ورفع كفاءة المدينة الشبابية على مرحلتين بتكلفة إجمالية بلغت 140 مليون جنيه، شملت تجهيز غرف إقامة مع تخصيص غرف لذوي الاحتياجات الخاصة، وصالات مطاعم، وقاعات مؤتمرات، ومبنى إداري، وملاعب رياضية، ومعسكر للتخييم الكشفي.

واختتمت الجولة بتفقد أنشطة بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه ومباريات تنس الطاولة وألعاب القوى بالصالة المغطاة.

مهرجان الهجن الدولي

جدير بالذكر، أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، افتتح صباح اليوم الاثنين، مهرجان الهجن الدولي والذي يقام بقرية بغداد التابعة لمركز باريس بمحافظة الوادي الجديد، والتي تبعد عن عاصمة المحافظة 70 كيلو مترا، كما قام الوزير بحضور عروض رياضية وفنية ما بين أشواط مسابقات الهجن وغيرها، وفي ختام المهرجان تم تكريم الفائزين.