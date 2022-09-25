وزير الشباب والرياضة يشهد ختام بطولة العالم للكراسي المتحركة لكرة اليد

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة- نائبا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ختام بطولة العالم للكراسي المتحركة لكرة اليد، والتي استضافتها مصر في نسختها الأولى تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

حضر المباراة النهائية الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري، الدكتور محمد الأمين رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، وأعضاء مجلس الإدارة، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

وخلال كلمته، أشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن استضافة مصر لأول بطولة عالم للكراسي المتحركة لكرة اليد، هو تأكيد أن مصر بدأت تخطو خطوات ثابتة نحو الريادة العالمية في كل الألعاب، ورسالة ثقة من كل الاتحادات الدولية نحو مصر ومنشآتها الرياضة، موجهاً الشكر للدكتور حسن مصطفى على إسناد أول بطولة للعالم للكراسي المتحركة لكرة اليد لمصر.

ووجَّه وزير الشباب والرياضة الشكر لمنتخب مصر على ما بذلوه طوال منافسات البطولة، وتحقيق المركز الثاني في أول بطولة للعالم، وهو ما يُعد إنجازاً جديداً لكرة اليد المصرية على المستوى الدولي، معرباً عن ثقته في الجهاز الفني واللاعبين في تحقيق إنجاز أفضل في البطولة المقبلة والتتويج باللقب، وإسعاد الجماهير المصرية.

ومن جانبه، قال الدكتور حسن مصطفى: «أتقدم بالشكر والامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمه الكامل للرياضة المصرية والرياضيين، كما أتقدم بالشكر للحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لرعايته هذه البطولة، وعلى تنظيم هذه البطولة في أفضل صورة، كما أقدم الشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على دعمه الكامل لاتحاد المصري لكرة اليد والرياضة بصفة عامة».

يذكر أن المنتخب البرازيلي حصل على المركز الأول في البطولة، فيما جاء المنتخب المصري في المركز الثاني، وجاء منتخب سلوفينيا في المركز الثالث والمنتخب الشيلي في المركز الرابع، كما جاء منتخب هولندا في المركز الخامس، والمنتخب الهندي في المركز السادس.

وخسر المنتخب المصري مباراته النهائية امام المنتخب البرازيلي بضربات الترجيح، بعد انتهاء الأشواط الرئيسية بالتعادل، وبعد الاحتكام للشوط الإضافي انتهى أيضا بالتعادل، ليخسر المنتخب الوطني المباراة بضربات الجزاء بنتيجة 0-3.