وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع عقد التعاون مع منصة تيك توك لإطلاق برنامج TikTok Creator Hub

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات المؤتمر الصحفي الذي أقامته الوزارة بالأمس للإعلان عن تفاصيل البرنامج الذى تنفذه بالتعاون مع منصة تيك توك -منصة الفيديوهات الرائدة في العالم - برنامج TikTok Creator Hub، والذي يهدف إلى مساعدة الشباب على بناء المهارات والمعارف الصحيحة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لزيادة الوعي بالقضايا التي تهم المجتمع، وطرح أفكار وابتكار حلولاُ للقضايا التي تهم الشأن العام، وقد تم اختيار قضية التغيرالمناخي هذا العام تزامنًا مع استضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل.

وخلال المؤتمر تم توقيع بروتوكول تعاون بين تيك توك ووزارة الشاب والرياضة، وقعه كل من فرح طوقان مديرة السياسة العامة في تيك توك لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا وباكستان، واللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب من وزارة الشباب والرياضة.

إطلاق البرنامج شهده عدد من أشهر صناع المحتوى

وشهد إطلاق برنامج TikTok Creator Hub عدد من أشهر صناع المحتوى كسفراء للبرنامج، وهم أيضا أعضاء في لجنة التحكيم لدعم المواهب الشابة الجديدة، وكان من بينهم المغامر ورائد الأعمال والمتحدث التحفيزي عمر سمرة، وصانعة محتوى The Good News مريم سوليكا، وصانع محتوى إبداعي وطالب في كلية الطب أحمد صبري، وصانع محتوى إبداعي ومخرج محمد البرعي، ومن وزارة الشباب والرياضة حضر نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدنى، محمد حسن معاون الوزير.

يهدف برنامج TikTok Creator Hub إلى تشجيع مستخدمي منصة تيك توك من الشباب على إحداث تأثير كبير على العالم من خلال مشاركة أفكارهم والمشاريع التي تساهم في مجال معين أو إحداث تغيير، كما يهدف البرنامج أيضًا إلى تحديد المواهب وربطها بالموجهين المناسبين وخبراء اكتشاف وتقييم المهارات، وخصصت تيك توك، موضوع البرنامج هذا العام بشأن قضايا التغير المناخي، عبر تحفيز الشباب على ابتكار أفكار للعمل على المشكلات، وهو ما لقى الترحيب والدعم من وزارة الشباب والرياضة، وسيكون للفائزين في برنامج TikTok Creator Hub الفرصة لحضور قمة المناخ COP27 المنعقد فى مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل.

وقد أدى ارتفاع انبعاثات الكربون، إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض وحدوث ظاهرة التغير المناخي التي يعاني منها العالم، وما يترتب عليها من ظواهر بيئية وآثار اقتصادية، وهو ما يستلزم تضافر كافة الجهود للسيطرة على تلك الظواهر، ولذا اهتمت «تيك توك» بإبراز الأزمة وتوعية المستخدمين حولها من خلال أنشطة مختلفة.

ويتماشى برنامج TikTok Creator Hub مع جهود وزارة الشباب والرياضة، للتوعية البيئية لتعريف الشباب بقضية التغيرات المناخية وآلية التكيف والتخفيف منها من خلال فعاليات عدة بمراكز الشباب بمختلف المحافظات، كما تنظم الوزارة مؤتمر شباب المناخ COY17،والذي يقام على هامش قمة الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27،ويشارك بمؤتمر شباب المناخ نحو 1500 شاب وفتاة من مختلف دول العالم الناشطين في مجال المناخ.

الوزارة حريصة على الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين

بدوره، قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة حريصة على الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين من برامج ومشروعات الوزارة المختلفة، وتحقيق الاستفادة المثلى من التطبيقات الإليكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى كآلية هامة تحقق هذا الهدف .

لفت الوزير إلى السعى نحو توعية الشباب والنشء بقضايا التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة تزامنا مع استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ ، من خلال فعاليات ومشروعات وأنشطة مختلفة، مشيدا بالتعاون مع منصة TIKTOK، فى هذا الشأن.

من جانبها أشادت فرح طوقان مديرة السياسة العامة في تيك توك لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا وباكستان، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والذي يعكس الرؤية المشتركة بين الجهتين للاستفادة من أصوات المبدعين ودعم المواهب المختلفة لنتمكن من إحداث تغير إيجابي سواء على المحتوى المحلي أو العالمي، ومن خلال هذه الشراكة أيضًا نهدف إلى خلق وعي عن الاستدامة والعمل المناخي من خلال خلق محتوى يركز على أهم النقاط التي تخص البيئة حاليًا مثل تغير المناخ.