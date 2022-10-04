«العمدة» يرسمك بورتريه في 4 ساعات: «نفسي الناس تعرفني»

منذ نعومة أظافره وهو يحلم بالرسم والشهرة من خلال رسمه على كراسات الرسم بالألوان الخشب في المدرسة، حتى اشتد عوده وسنحت له الفرصة في تعلم رسم البورتريه بالفحم والرصاص وتمسك بها من خلال مشاهدة رسومات لكبار الرسم على موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب» .

«كنت بحلم وأنا صغير أتعلم الرسم وأطلع رسام كبير تعرفه كل الناس»، هكذا كان حلم الشاب أحمد العمدة، 17 عاما، في ثانوي فني صنايع، المقيم بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، والذي عزم على مواجهة التحديات والصعوبات وتحويلها إلى نجاح في الوصول إلى حلمه من الصغر.

بداياته للرسم

يقول العمدة في تصريحات لـ«الوطن»، إنه أثناء ذهابه إلى المدرسة الابتدائية كان يعشق رسم الكرتون في كراسات الرسم، وبمجرد بلوغه سن الـ14 سنة بدأ يبحث عن كيفية تعلم الرسم وشاهد العديد من الفيديوهات لكبار الرسام وتعلم منهم الأسس والمعايير التي يجب تطبيقها في الرسم، ومنذ ذلك الحين أصبح يرسم البورتريه ويتحسن يوما بعد يوما.

إشادة كبيرة على رسم البورتريه

وأكد «العمدة»، أنه لاقى إشادة كبيرة على رسم البورتريه في مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث يستغرق رسم البورتريه بالقلم الرصاص والفحم في 4 ساعات أو 5 ساعات فقط، مشيرا إلى أن بعض الرسومات يمكن أن يرسمها في عدة أسابيع لإظهار تفاصيلها الكاملة، لأن ذلك يتحدد بناء على طبيعة الرسمة والتفاصيل التي تحتاجها.

طموح «العمدة»

يطمح «العمدة» في المشاركة في المسابقات المحلية والدولية المقبلة، بالإضافة إلى فتح مركز لتعليم فنون الرسم وعرض رسوماته المختلفة فيه، مؤكدا أنه يواجه صعوبة في إيصال رسوماته إلى الجمهور لذا كان يأمل في الحصول على فرصة لإظهار رسوماته، وجاء من خلال عرضها عبر «الوطن» لتوصيل رسوماته إلى الجمهور على حد قوله .