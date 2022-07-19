«أبو علي» يبدع في رسم البورتريه بالقلم الرصاص والفحم: نفسي أوصل للعالمية

أمام لوحات بيضاء يجلس أبو علي ممسكا بقلم الرصاص والفحم ويعيش في عالم آخر منذ بدأ الرسمة حتى نهايتها حيث يتعجب الناظر إلى لوحات البورتريه التي يرسمها من دقّتها وذلك من خلال التركيز على «الضحكة، التجاعيد حول العيون، النظرات، وانسياب الدمعة» يأتي ذلك بسبب إبداعه في رسم الوجوه.

«أبو علي» يكشف تفاصيل بدايته في الرسم

وقال حسن وحشة الشهير بـ«أبو علي»، البالغ من العمر 30 سنة، أنه بدأ الرسم منذ أكثر من 10 سنوات عندما اكتشف موهبته في الرسم بمحض الصدفة، ولكنه عمل على تطوير موهبته من خلال دورات تدريبية وسماع فيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي لكبار الرسام والتعلم منهم.

وتابع بدأ الرسم في المكتبة الخاصة به في قرية كفر طبلوها المقيم بها واكتسب شهرة كبيرة بين أبناء القرية، ثم انتقل بعد ذلك إلى محل خاص بالرسم فقط عند مجمع كليات شبين الكوم بالمنوفية، مما أدى إلى وجود حالة من الإبهار والفرح بين طلبة الجامعات لبراعة رسمه وخصوصا البرورتريه.

رسم البورتريه في ساعتين بـ100 جنيه

وأشار إلى أنه يقوم برسم البرورترية في ساعتين فقط وقد يصل رسم بعض صور المشاهير إلى أسبوع لإظهار جميع التفاصيل التي تحتاجها الصورة، مشيرا أن أسعار البورتريه تبدأ من 100 جنيه من خلال رسمها بالقلم الرصاص والفحم، بالإضافة إلى رسم بعض البرورتريه بالألوان أو من خلال الكمبيوتر والمطبعة.

«أبو علي» يتمنى الوصول للعالمية

وتابع أنه يتمنى أن يوصل للعالمية من خلال عرض رسوماته المختلفة في المعارض الدولية، بالإضافة إلى فتح أكثر من مكان لعرض رسوماته في محافظات مصر في المستقبل، مؤكدا أنه حصل على العديد من الجوائز وشهادات التقدير من خلال تقديمه في المعارض التي تنظمها محافظة المنوفية أو جامعة المنوفية.