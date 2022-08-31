«رسام المنوفية» يزين مدينة تلا بجدارية مستوحاة من العصر الفرعوني

يواصل عبدالعزيز تعلب، رسام المنوفية، نشر رسوماته على الجدران المختلفة لتزيين ميادين وطرق محافظة المنوفية، وكانت آخر رسوماته رسم سيدة في العصر الفرعوني تمسك بيديها زهرة اللوتس.

ولاقت الجدارية حالة من التفاعل والإعجاب من رواد التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والتي تم رسمها في مدينة تلا بمحافظة المنوفية، حيث رسم الجدارية في ظل التطوير التي تشهدة المدينة خاصة في مجال تطوير الأنفاق وجدران السكك الحديدية في تلا.

جدارية فرعونية في مدينة تلا

يقول عبدالعزيز تعلب المعروف بـ«رسام المنوفية»، أنه رسم هذه الجدارية في مدخل النفق بمدينة تلا بعد تطويره بالحجر الفرعوني من مجلس المدينة، حيث عقد العزم على رسم صورة مناسبة لهذا المكان، فرسم برسم سيدة من العصر الفرعوني وهي تمسك بيديها زهرة اللوتس التي تعني الخلق عند القدماء المصريين، حيث تقوم في جوهرها على انبثاق النور من الظلمة، وخروج النظام من الفوضى.

فرحة أهالي تلا بالرسمة

وأضاف «تعلب» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه أخذ ساعتين فقط في رسم هذه الجدارية في مدخل النفق، مشيرًا إلى أن هذه الجدارية لاقت حالة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بعد رسمها، بالإضافة إلى تصوير الأهالي بجانبها بمجرد رؤيتها لبراعة ومظهر الصورة، مشددًا على أنه لا يتحصل على أي مبالغ من هذه الأعمال الفنية التي يرسمها.