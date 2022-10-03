«صحة النواب»: زرعنا 5 آلاف كبد.. ونمتلك جراحين نوابغ في هذا المجال

قال الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه يجب فك الاشتباك المتعلق بالتبرع بالأعضاء سواء من الأحياء أو المتوفين، إذ تدعو لجنة الصحة في البرلمان لزيادة خانة في البطاقة للموافقة على التبرع بالأعضاء أو الرفض، موضحًا أنه يحق للأهل الموافقة على التبرع بالأعضاء بعد وفاة أحد أفراد الأسرة من عدمه، لكن إذا وضع المتبرع ببطاقته الموافقة على التبرع فليس من حق الورثة الاعتراض.

مصر لديها باع كبير في زراعة الكبد

وأضاف «الوحش»، خلال استضافته في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة يعود لموافقة الشخص خلال حياته: «لكن إذا توفي أحد أفراد العائلة وكان سنه يسمح أن تؤخذ منه أعضاء ولم يذكر أنه سيتبرع ففي هذه الحالة من حق الورثة الموافقة على التبرع»، فمصر لديها باع كبير في زراعة الكبد السنوات الماضية.

احتفلنا في يوليو بزراعة الكبد رقم 5000 في مصر

وأوضح وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية منذ عام 2002 سبقت دول كثيرة في مجال زراعة الأعضاء، ولديها جراحين نوابغ في هذا المجال: «احتفلنا في يوليو الماضي بزراعة الكبد رقم 5000 في مصر»، فضلًا عن أن التعديلات التي يستهدفها قانون زراعة الأعضاء تبسيط فكرة التبرع بالأعضاء، كما أن المستشفيات الجامعية هي المؤهلة لعمليات زراعة الأعضاء.

أعضاء المتوفى يمكن أن تفيد 10 مرضى آخرين

وأردف الدكتور محمد الوحش، أن المركز الذي يجري إنشاؤه بمعهد ناصر وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي يكون أيضًا مؤهلًا لعمليات زراعة الأعضاء، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن أعضاء الشخص المتوفى يمكن أن يفيد 10 مرضى آخرين، وأهل المتوفى عليهم أن يعتبروا التبرع بأعضائه صدقة جارية له بعد الوفاة.