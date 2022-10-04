انطلاق أولى جلسات «الشيوخ» في دور الانعقاد الثالث اليوم.. وانتخابات اللجان غدا

تنطلق اليوم الثلاثاء، أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ «الغرفة الثانية للبرلمان»، في تمام الساعة 12 ظهرا.

وتشهد الجلسة الافتتاحية برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، وبحضور أعضاء المجلس والبالغ عددهم 300 عضو، عددا من الإجراءات التى تنظمها اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

مجلس الشيوخ

وتبدأ الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2022، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول.

كما تشهد الجلسة البرلمانية تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 303 لسنة 2022، بفض دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول، وكذلك تلاوة الرسائل والاعتذارات المقدمة من النواب.

ويعقد مجلس الشيوخ 3 جلسات غدا الأربعاء في الساعة الحادية عشر صباحا، وذلك لإجراء انتخابات اللجان النوعية للمجلس وعددها 14 لجنة نوعية لاختيار هيئة مكتب كل لجنة وتضم رئيسا والوكيلين وأمينا للسر، وتتضمن الإجراءات فتح الباب أمام الأعضاء لتقديم الاقتراحات والاعتراصات مكتوبة لمكتب رئيس المجلس.

جدول أعمال الجلسات

وحرصت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار محمود إسماعيل على إرسال جدول أعمال الجلسات البرلمانية فى دور الانعقاد الجديد إلى الأعضاء للأطلاع عليه .فيما شهد المجلس فى الساعات الماضية حراكا كبيرا استعدادا لأنطلاق الجلسات البرلمانية فى دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول .

وكان مجلس النواب قد أفتتح أعمال جلساته فى دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثاني يوم السبت الماضى، وانتهى من إجراء انتخابات اللجان النوعية لعدد 25 لجنة برلمانية.

ويأتى انعقاد جلسات البرلمان بغرفتيه «النواب والشيوخ» إعمالا لقرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلسين للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد الثالث.