نائب بـ«الشيوخ»: مستعدون لإصدار تشريعات تزيل عقبات الدمج المجتمعي

قال المهندس حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن مبادرة دمج المفرج عنهم بقرارات رئاسية للمجتمع، خطوة في غاية الأهمية، خاصة أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لجمع شمل المصريين خلف كلمة ورأي واحد يرسخ مفهوم الجمهورية الجديدة.

إعادة دمج المفرج عنهم للمجتمع

وأوضح الخولي في تصريحات لـ«الوطن»، أن إعادة دمج المفرج عنهم للمجتمع، بادرة طيبة يجب إزالة كل العقبات التي قد تتسبب في عرقلتها، خاصة أننا ماضون نحو الحوار الوطني، الذي يترقب الجميع أن يخرج بقرارات توافقية، تجمع شمل المصريين، وتوحد كلمتهم تحت مظلة دون التعصب أو التشدد لرأي واحد.

عودة المفرج عنهم من الموظفين إلى عملهم وعودة الطلاب لاستكمال دراستهم

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إلى أن عملية دمج المفرج عنهم للمجتمع، تتمثل في عودة المفرج عنهم من الموظفين إلى عملهم، وعودة الطلاب لإستكمال دراستهم، وذلك في إطار دمجهم للمجتمع، ووضع كل منهم في موضعه المستحق.

تشريعات قانونية

كما أكد أن الحزب على أتم استعداد، لإصادر أي تشريعات قانونية تساعد في منح المفرج عنهم حقوقهم كاملة، التي تتمثل في الدرجات الوظيفية للعائدين إلى وظائفهم، وكذلك الطلاب لكلياتهم، خاصة من تجاوز السن القانونية المحددة للوائح الجامعات، وذلك في إطار استغلال قرار الدمج المجتمعي على أفضل وجه، وإتاحة الفرصة كاملة للمفرج عنهم بالتفاعل مع المجتمع بشكل طبيعي.

واختتم الخولي حديثه، داعيا المفرج عنهم باستغلال قرار الدمج على أكمل وجه، والتفاعل مع المجتمع بشكل إيجابي، ووضع المصلحة العليا للوطن فوق أي اعتبار، وإزالة أي عبارات عقائدية تهدد السلم المجتمعي.