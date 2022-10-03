الشيوخ يعقد 4 جلسات في بداية دور الانعقاد الجديد.. تبدأ من الغد

تنطلق أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ «الغرفة الثانية للبرلمان»، غدًا الثلاثاء في تمام الساعة 12 ظهرًا.

الجلسة الافتتاحية

وتشهد الجلسة الافتتاحية برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس وبحضور أعضاء المجلس والبالغ عددهم 300 عضو، تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2022، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول.

الجلسة البرلمانية

كما تشهد الجلسة البرلمانية تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 303 لسنة 2022، بفض دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول، كما تشهد الجلسة تلاوة الرسائل والاعتذارات المقدمة من النواب.

ويعقد مجلس الشيوخ 3 جلسات بعد غد الأربعاء الساعة 11 صباحًا، وذلك لإجراء انتخابات اللجان النوعية للمجلس، وفتح الباب أمام الأعضاء لتقديم الاقتراحات والاعتراصات مكتوبة لمكتب رئيس المجلس.

جدول الجلسات البرلمانية بدور الانعقاد الجديد

وحرصت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار إسماعيل عتمان على إرسال جدول أعمال الجلسات البرلمانية في دور الانعقاد الجديد إلى الأعضاء للاطلاع عليه.

فيما شهد المجلس في الساعات الماضية حراكًا كبيرًا استعدادا لانطلاق الجلسات البرلمانية في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول.

يُشار إلى أنَّ مجلس الشيوخ كان قد اختتم أعمال جلساته في دور الانعقاد الثاني بالموافقة على مشروع قانون الرياضة، الذي تمّ إحالته إلى مجلس النواب فى دور الانعقاد الجديد.