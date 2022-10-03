8 علماء سويديون حصلوا على نوبل في الطب قبل سفانتي بابو.. غيروا البشرية

تظل جائزة نوبل هي الأعلى في العالَم، والتي يتمناها كل عالِم أو كاتب أو مفكر، حيث تشعرهم أن مجهودهم كلل بالنجاح وأن التقدير وإن طال انتظاره آتٍ حتما، وكان آخر الحاصلين على هذه الجائزة في الطب العالم السويدي سفانتي بابو، والذي فاز بها منذ ساعات.

ويعد سفانتي بابو، السويدي التاسع الذي يفوز بجائزة نوبل في الطب تحديدا، لاكتشافاته المتعلقة بجينومات أشباه البشر المنقرضة والتطور البشري، حيث أعلنت جمعية نوبل في معهد كارولينسكا السويدي، اليوم الإثنين، فوز العالم السويدي سفانتي بابو، بجائزة نوبل للطب وعلم وظائف الأعضاء، وذلك لمجهوده الكبير في تحديد تسلسل مَجين الإنسان البدائي وأيضًا تأسيسه علم المجين الإحاثي، وفقًا لموقع «العربية».

العلماء السويديون الثمانية الحاصلون على نوبل في الطب

ألفار غولستراند

حصل ألفار غولستراند، عليها عام 1911 وكان يعمل طبيبا للعيون، ثم أستاذا للبصريات، وطبق علوم الرياضيات الفيزيائية على دراسة الصور البصرية وانعكاس الضوء في العين، وحصل عليها تقديرا لعمله على انكسار الضوء على العين.

العالم هوغو تيورل

حصل هوغو تيورل، عليها عام 1955، وكان يعمل طبيبا، وحصل على الدكتوراه ودرس علم الأحياء الدقيقة، كما كرس مجهوداته لدراسة الإنزيمات حتى حصل على الجائزة لاكتشافه إنزيم الأكسدة وآثاره.

رانيار غرانيت

حصل رانيار غرانيت، على الجائزة عام 1967 بالاشتراك مع الأمريكيين هالدان هارتلاين وجورج والد وذلك لاكتشافاتهم المتعلقة بالعملية البصرية الفسيولوجية والكيميائية الأولية في العين.

أولف فون أولر

حصل أولف فون أولر، على الجائزة عام 1970، بالاشتراك مع الأمريكي يوليوس أكسلرود، والإنجليزي برنارد كاتس، لاكتشافهم التوصيل العصبي في نهايات الأعصاب والآلية اللازمة للتخزين، والتعطيل.

تورستن فيزل

كما حصل تورستن فيزل، على الجائزة عام 1981 مناصفة مع ديفيد هوبل، وذلك لاكتشافاتهما المتعلقة بتجهيز المعلومات في النظم البصرية.

سوني برغستروم وبنغت صمويلسون

السويديان سوني برغستروم وبنغت صمويلسون، حصلا على الجائزة عام 1982 ومعهما البريطاني جون روبرت فين، وذلك لاكتشافاتهم المتعلقة بمستقبلات الأحماض، وما يتصل بها من المواد النشطة بيولوجيا.

أرفيد كارلسون

فاز أرفيد كارلسون، بالجائزة عام 2000 ومعه الأمريكيان بول غرينغارد وإريك كاندل لاكتشافاتهم المتعلقة بنقل الإشارة في الجهاز العصبي.