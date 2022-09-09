أستاذ بجامعة أمريكية: أسعى لأكون خامس مصري يحصل على جائزة نوبل

قال الدكتور أيمن الباز، رئيس قسم الهندسة الحيوية بجامعة لويفيل الأمريكية، إنه أنشأ معملا للأبحاث للطلاب المصريين في الجامعة، وتصل نسبة استيعابه لـ50 طالبا، وذلك كنوع من رد الجميل لبلده مصر، بحسب تعبيره، مضيفا أنه هناك شروط للالتحاق بمعمل الأبحاث أهمها اللغة وامتحان بعقد للطالب، بالإضافة إلى مؤهلاته ودرجة استعداده للدراسة.

معمل للذكاء الصناعي بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي

وأوضح «الباز» خلال استضافته ببرنامج «بالخط العريض» مع الإعلامية إيمان أبو طالب، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الطلاب الذين يدرسون في معمل الأبحاث يحصلون على أفضل رسائل دكتوراه في جامعتهم في مصر، موضحا أنه يحاول حاليا إنشاء معمل للذكاء الصناعي بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي للطلاب المصريين.

لقاء الدكتور مجدي يعقوب

وأشار إلى أن وزير التعليم العالي أخبره عقب أحد المؤتمرات العلمية في شهر يناير الماضي بأن الدكتور مجدي يعقوب بحث عنه وأنه على استعداد لملاقاته في اليوم التالي، متابعا «بالفعل التقيت الدكتور يعقوب وأخبرني أنه يبحث عني منذ 6 سنوات كما طلب مني التعاون في إنشاء مركز للأبحاث الخاصة بالقلب».

نوبل الخامسة للمصريين

وأضاف الدكتور أيمن الباز أنه يعد الآن مجموعة من الأبحاث يهدف من خلالها الحصول على جائزة نوبل، ليصبح بذلك خامس مصري يحصل عليها حال نجاحه في ذلك، مشيرا إلى أنه بالرغم من عدم لقائه بالعالم المصري الراحل الدكتور أحمد زويل، إلا أنه تحدث معه هاتفيا، وقد طلب منه زويل خلال المكالمة الانضمام إلى جامعة زويل بمصر.

وطالب الباز أولياء الأمور في مصر، خاصة في مرحلة الثانوية العامة، بترك أولادهم يختارون ما يدرسونه، ففي أمريكا لا يوجد ما يسمى بكليات القمة أو القاع ولكن هناك من يختار الجامعة ثم يختار الكلية التي يدرس بها.