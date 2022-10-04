بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد احتفال ذكرى نصر أكتوبر

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فاعليات الندوة التثقيفية السادسة والثلاثون للقوات المسلحة المصرية، للإحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم، المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

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ويحضر فاعليات الندوة التثقيفية الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، وكبار قادة القوات المسلحة الشريفة وكبار رجال الدولة.