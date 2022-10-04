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بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد احتفال ذكرى نصر أكتوبر

كتب:

نرمين عفيفي
09:43 ص | الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فاعليات الندوة التثقيفية السادسة والثلاثون للقوات المسلحة المصرية، للإحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم، المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

https://www.youtube.com/embed/84G7y_dyULQ?fbclid=IwAR27GKyvUuqGi-z6BxyZUUxNscarLrdTuFKKDLiaNqHFbPmb_v4wl5IVlfM

ويحضر فاعليات الندوة التثقيفية  الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، وكبار قادة القوات المسلحة الشريفة وكبار رجال الدولة.

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