بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد احتفال ذكرى نصر أكتوبر
كتب:
نرمين عفيفي
09:43 ص | الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي
يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فاعليات الندوة التثقيفية السادسة والثلاثون للقوات المسلحة المصرية، للإحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم، المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.
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ويحضر فاعليات الندوة التثقيفية الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، وكبار قادة القوات المسلحة الشريفة وكبار رجال الدولة.