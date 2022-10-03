وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر: مصر محفوظة بوعد ربها

أرسل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر المجيد، جاء فيها: «بمناسبة الاحتفال بانتصار السادس من أكتوبر المجيد، يطيب لي وهيئة الشرطة أن نبعث لكم بأصدق التهاني مقرونة بأطيب الأمنيات، ونحن إذ نحتفل بتلك الذكرى الوطنية الخالدة في سجل البطولات العسكرية، التي ستظل رمز للفخر والاعتزاز بما تحمله من دلالات ومعاني التضحية والفداء، جسدتها بطولات رجال صدقوا الله عهدا فأوفاهم بالنصر أو الشهادة وعدا، لنجد في قيادتكم الحكيمة لمسيرة الوطن المفدي وعبورها للعقبات وقهرها للتحديات ودحرها لفلول الإرهاب، ما يجسد حقيقة أنّ مصر الكنانة محفوظة بوعد ربها شامخة ببطولات وتضحيات أبنائها».

تهنئة وزير الداخلية للرئيس السيسي

وأضاف وزير الداخلية في البرقية: «وفقكم الله وسدد خطاكم وحفظكم لمصر وحفظ مصر بكم، إنّه تعالى نعم المولى ونعم النصير، وكل عام وأنتم بخير، ومصرنا الغالية في تقدم وريادة».

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، جاء فيها: «يسرني وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر أن نبعث لكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضُباط وضُباط الصف والصناع العسكريين والجنود، بخالص التهاني وأصدق الأمنيات».

نصر أكتوبر ملحمة فريدة

وتابع في البرقية: «إنّ نصر أكتوبر العظيم سيبقى دوما ملحمة فريدة في تاريخ العسكرية، وشاهدا على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة المصرية، الذين استطاعوا أن يُبرهنوا بتضحياتهم الخالدة أنّهم خير أجناد الأرض، حفظ الله قواتنا المسلحة عرينا للأبطال ومهدا للتضحيات ونبراسا للوطنية والعطاء، إنه نعم المولى ونعم النصير، وكل عام وأنتم بخير».

كما بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جاء بها: «يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر المجيد، أن نتقدم لكم والأخوة والأبناء قادة وضُباط وضُباط الصف والصناع العسكريين والجنود بأطيب الأمنيات بدوام التوفيق والسداد، حفظ الله قواتنا المسلحة، ورحم أبطالها وشهدائها، وكلل مسيرتكم الوطنية المعطاءة بالتوفيق والسداد».