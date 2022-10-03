حنفي جبالي يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر: ذكرى عزيزة على نفوسنا

أرسل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، جاء فيها: «يطيب لي أن أتقدم إلى الرئيس ولشعب مصر العظيم، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن نواب المجلس، بخالص التهنئة القلبية بحلول ذكرى عزيزة على نفوس المصريين جميعا، ذكرى السادس من أكتوبر العظيم».

جبالي: «الإنسان المقاتل» كان سلاحنا في حرب أكتوبر

وتابع رئيس مجلس النواب: «إنّه ليوم مشهود، اتخذ فيه الراحل العظيم الرئيس محمد أنور السادات قرار الحرب بما نملك في أيدينا من سلاح، وهو سلاح الإنسان المقاتل الذي عوضنا الكثير عن السلاح الذي لا نملكه، وخاضت قواتنا المسلحة الباسلة معركة الشرف بكل جسارة، لتقهر الهزيمة وترتفع أعلام مصر على كل شبر من ترابها المقدس، لترتفع هامة كل من يسكن الأرض العربية، بعد أن تساقطت تحت أقدامهم أحجار خط بارليف، كأوراق الخريف».

رئيس النواب:تحية إجلال وإكبار لشهداء الوطن

وتابع جبالي: «إنّنا نحني الجباه إجلالا وإكبارا لشهدائنا من رجال القوات المسلحة، الذين حملوا رؤوسهم على أكفهم يقاتلون في سبيل الله لا يريدون إلا وجهه والشهادة، فكانوا أعظم الرجال وأطهر الشهداء».

وقال رئيس مجلس النواب، إنّ شعب مصر الأبي حين يحتفي بحلول هذه الذكرى الوطنية المجيدة ليس لإحياء حدث تاريخي فقط، بل لنفكر ونتدبر ونستخلص العظات والعبر، ونضيف علامة أخرى على طريق العزة والكرامة، وفاء لتلك الذكرى وولاء للوطن».

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي، برقيته قائلا: «لقد حرصتم دائما – يا فخامة الرئيس– على التأكيد على أنّ الإنسان المصرى صاحب عزم وصانع نصر، وحذرتم من الفرقة وشتات الرأي، وطالبتم بالاعتصام بالكبرى مصر، لتعلو مصر، وتحيا مصر، فكل عام وأنتم بخير، ومصر الكنانة آمنة مستقرة».