شوقي علام: حرب 6 أكتوبر المجيدة سطرت أعظم ملاحم التكاتف المصري

توجَّه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العـام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل، وكافة جموع الشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والأربعين لملحمة انتصارات 6 أكتوبر المجيدة.

التهاني القلبية للرئيس

وقال مفتي الجمهورية في بيانه، اليوم الثلاثاء: «تتقدَّم دار الإفتاء المصرية بخالص التهاني القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والفريق أول محمد زكي، القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، وكافة جموع الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بذكرى ملحمة انتصارات حرب 6 أكتوبر المجيدة التي سطَّرت أعظم ملاحم التكاتف والتلاحم بين أفراد الشعب المصري وقواتنا المسلحة الأبيَّة حتى تحققت ملحمة النصر التي ستبقى عالقة في أذهان المصريين جميعًا».

جيش مصر العظيم هو درع الوطن

وأضاف فضيلة المفتي: «جيش مصر العظيم هو درع الوطن وحصنه الحصين الذي قدَّم ولا يزال يقدم العديدَ من التضحيات من أجل الدفاع عن حقوق الشعب المصري، ولا يزال يقوم بدَوره الحاسم في استئصال جذور جماعات العنف والإرهاب التي تحاول العبث بأمن واستقرار مصرنا العزيزة، وتحقيق التنمية في أرض سيناء الغالية».