معلومات عن فيلم فضل ونعمة قبل طرحه اليوم في السينمات

ساعات قليلة تفصلنا عن طرح فيلم فضل ونعمة للثنائي هند صبرى وماجد الكدواني في السينمات، المقرر طرحه اليوم الأربعاء، في جميع دور العرض السينمائية.

ويجمع فيلم فضل ونعمة بين الثنائي الفنان ماجد الكدواني والفنانة هند صبري بعد النجاح الذي حققاه سويا من قبل في فيلمهما الشهير أسماء والذي تم تقديمه عام 2011 وشارك في عدة مهرجانات.

معلومات عن فيلم فضل ونعمة

والفيلم يجمع عددا كبيرا من الفنانين بجانب هند صبرى وماجد الكدوانى من بينهم محمود حافظ ومحمد رضوان وياسمين العبد وبيومي فؤاد وسماء إبراهيم وشريف دسوقي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

أما فيما يخص الأغنية الدعائية للفيلم فستكون مفاجأة حيث يقدم من خلالها الثنائي هند صبرى وماجد الكدوانى الراب للمرة الأولى حيث يقدمان تريو مع مطرب الراب الشهير شاهين وهى المرة الأولى التى يقدمان فيها أغنية على طريقة الراب.

كما سيظهر مطرب الراب شاهين كضيف شرف ضمن أحداث فيلم فضل ونعمة وذلك من خلال شخصيته الحقيقية كرابر.